Arranca el Festival Internacional de Teatro de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La II edición del Festival Internacional de Teatro (FIT) arrancó con un exposición-homenaje en la Galería de Arte al difunto maestro Luis Rivero, y con las puestas en escena de “A través de la Mirilla” y “El Rey Enano” en el Teatro de la Ciudad.

Durante la presente administración, la presidenta municipal Estefanía Mercado ha convertido a Playa del Carmen en el epicentro cultural de Quintana Roo, con su apoyo al teatro, a la Feria del Libro y la Cultura, a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y otras actividades del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen (IMCAP), dirigido por Ernesto Santiago Martínez Cuéllar.

Este viernes pasado, se presentó una serie de fotografías y audios de la obra del yucateco Luis Rivero, en presencia de su emocionada hermana Alicia, quien recordó las aportaciones musicales realizadas a diferentes obras teatrales como Ana Karenina, que fue protagonizada por la eterna Silvia Pinal.

En el Día Mundial del Títere, cientos de familias playenses y jóvenes principalmente, vivieron la experiencia de “A través de la mirilla”, con “Las Soldaderas” y el divertido entremés “Los Habladores”, creado por Jéssica Gómez de “La Cumbancha” de la Ciudad de México y los artistas playenses Alexia Yenedith Márquez Guzmán y Emmanuel Valdez Campos.

Minutos después, en el Teatro de la Ciudad, apareció “El Rey Enano”, una historia-leyenda situada en Uxmal acompañada por instrumentos musicales de viento y cuerdas dirigidos por el maestro Pedro Carlos Herrera, que desde el primer minuto captó la atención del público, que al final ovacionó a la compañía emeritense “Titeradas” de Andrea Herrera. La magia de los títeres se llevó la noche, opinaron varios asistentes.

El domingo, en punto de la 8 de la noche, Erika Torres (miembro del Sistema Nacional de Creadores) y directora de la compañía “En Boca de Lobos”, presentó el “Ramayana de Valkimi. (Pasajes desde las sombras), para mayores de 10 años de edad en el Teatro de la Ciudad, con entrada sin costo.