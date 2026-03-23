Quintana Roo se consolida como sede de eventos deportivos de talla mundial: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con la participación de más de 140 jugadoras y jugadores de talla mundial y ante una afición entusiasta, concluyó con éxito la segunda edición del Premier Padel Cancún, evento que reafirma a Quintana Roo como un destino clave para competencias deportivas internacionales.

Durante la ceremonia de premiación, la gobernadora Mara Lezama Espinosa resaltó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la proyección global del estado, al tiempo que reconoció el talento, la disciplina y la pasión de las y los atletas que protagonizaron el torneo, provenientes de 10 países, España, Argentina, México, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Ecuador, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos.

El torneo que se transmitió a más de 240 países por diversas plataformas, como ESPN, Red Bull TV, Disney Plus, Youtube, entre otros, reunió a destacados jugadores internacionales, así como a representantes del sector empresarial, autoridades y aficionados, alcanzando una proyección global con millones de espectadores a través de su cobertura televisiva. Los partidos finales, tanto femenil como varonil, serán retransmitido en todo el mundo.

Asimismo, se informó que más de dos mil asistentes formaron parte de esta experiencia deportiva durante tres días, con las y los mejores jugadores del ranking mundial de Padel, la cual generó empleos, derrama económica y dinamismo turístico en la región.

La Gobernadora felicitó a las y los campeones de esta segunda edición, así como a todos los participantes, al tiempo que agradeció a la afición por su entusiasmo, que convirtió el certamen en una verdadera fiesta del deporte.

En la rama femenil las ganadoras fueron Gema Triay, de España, y Delfina Brea de Argentina; en tanto, en varonil Arturo Coello, de España, y Agustín Tapia, Argentina. Cabe señalar que estos jugadores son los números 1 en el ranking mundial y aquí en Cancún ratificaron su calidad y su posición.

Participaron en la ceremonia de premiación el senador Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República; David Serraima, director general de Premier Pádel; Jorge Mañe Rendón, director del Premier Pádel Cancún P2, y Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel.