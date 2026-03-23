Fonatur venderá terrenos junto al Puente Nichupté de Cancún para financiar proyectos

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CANCÚN.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aún dispone de algunos terrenos, entre ellos predios ubicados cerca del entronque del Puente Nichupté, en la Zona Hotelera de Cancún, los cuales serán puestos a la venta con el objetivo de financiar proyectos de turismo comunitario.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, donde recordó que la mayor parte de los terrenos que antes estaban bajo control de Fonatur fueron convertidos en áreas naturales protegidas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque todavía permanecen algunas propiedades disponibles.

En respuesta a cuestionamientos sobre el mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados —como Cancún, Huatulco y Los Cabos—, la mandataria explicó que esta responsabilidad ahora recae en los gobiernos municipales, los cuales cuentan con ingresos por concepto de predial de hoteles para cubrir estos servicios.

Precisó que la única excepción es Acapulco, donde el organismo Fonatur-Infraestructura continúa encargado de las labores de conservación y mejora.

Por otro lado, Sheinbaum destacó que este lunes se publicó el decreto que reconoce al turismo comunitario como una actividad formal, lo que permitirá a la Secretaría de Turismo destinar recursos para su capacitación y promoción.

Añadió que, en caso de que Fonatur obtenga ingresos por la venta de terrenos, estos también podrían canalizarse para fortalecer este tipo de turismo.

La presidenta subrayó que en comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto esta actividad se ha desarrollado desde hace años, particularmente en zonas cercanas a áreas naturales protegidas, donde las familias han impulsado experiencias basadas en la cultura y tradiciones locales.

Recordó que durante una reciente visita a la comunidad de Tihosuco, pudo constatar cómo el turismo comunitario permite a los visitantes participar en actividades como el tejido de algodón, la elaboración de chocolate, recorridos de senderismo y el conocimiento de la historia local, incluida la Guerra de Castas.