Arrestan a docente acusado de dar dulces con droga a alumnas

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PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) detuvo a un maestro de secundaria acusado presuntamente de entregar dulces con droga a tres alumnas, en un plantel educativo del municipio de Playa del Carmen.

El docente, identificado como Rubén “N”, es investigado por el delito de corrupción de menores, luego de que tres estudiantes presentaran síntomas de intoxicación dentro de la escuela.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, los hechos ocurrieron en la Secundaria “Luz María Zaleta No. 36”, donde las alumnas comenzaron a sentirse mareadas después de consumir unas gomitas que presuntamente les entregó el profesor.

Alumnas fueron trasladadas a un hospital

Tras detectarse los síntomas, personal del plantel alertó a servicios de emergencia y a los padres de familia, quienes acudieron al lugar para conocer lo ocurrido.

Según versiones de las propias estudiantes, fue uno de sus maestros quien les proporcionó los dulces antes de que comenzaran a sentirse mal.

Las tres menores fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Fiscalía inicia investigación

La Fiscalía estatal informó que, tras recibir el reporte de las menores intoxicadas, se inició una carpeta de investigación y se procedió a la detención del docente señalado.

En un comunicado, la dependencia reiteró que actuará con firmeza ante cualquier conducta que afecte la integridad de niñas, niños y adolescentes.

“La Fiscalía General del Estado reafirma que actuará con firmeza y sin tolerancia ante cualquier conducta que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes. En este caso se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables”, indicó la institución.