Mara Lezama inaugura el 4º Encuentro Nacional de Unidades de Derechos Humanos

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CANCÚN.- En Quintana Roo construimos una justicia abierta, una justicia cercana, una justicia sensible a la diversidad de nuestra sociedad, señaló la gobernadora Mara Lezama Espinosa al inaugurar el 4º Encuentro Nacional de Unidades de Derechos Humanos “Nuevas Formas de Impartir Justicia” que permitirá dialogar e intercambiar experiencias entre las y los magistrados, juezas y jueces del país para fortalecer las instituciones de impartición de justicia.

La titular del Ejecutivo estatal acompañada del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas, reconoció que este encuentro nacional en un momento sumamente importante para México, al tener un proceso nacional de transformación institucional que coloca a la justicia y a los derechos humanos como pilares de la vida pública.

“Cada idea compartida, cada experiencia intercambiada, cada propuesta que surja de este encuentro contribuye a fortalecer ese camino hacia instituciones más sólidas y más cercanas a la sociedad, para fortalecer el camino hacia una justicia más humana, más cercana y transformadora. Quintana Roo seguirá siendo aliado de este esfuerzo nacional”, dijo.

Mara Lezama explico que, en su gobierno humanista con corazón feminista y mediante el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se impulsan acciones que colocan a las personas siempre en el centro del sistema de justicia; medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia; desarrollos de herramientas tecnológicas; la incorporación de los jueces tradicionales; el Centro de Arbitraje de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

La Gobernadora reconoció el respeto a los poderes del Estado con quienes se trabaja de la mano para garantizar que cada persona pueda vivir con dignidad, con libertad y con seguridad jurídica. “Estoy convencida que la fortaleza de un país se mide también con la confianza que la gente deposita en sus instituciones. Y esa confianza se construye con cercanía, se construye en territorio, con profesionalismo y con un profundo respeto al ciudadano”.

Mara Lezama señaló que las y los participantes, son seres humanos con experiencias, con grandes visiones y compromisos que parten desde el principio elemental de que la justicia debe servir a toda persona por igual, de manera pronta y expedita.

En este encuentro que se lleva a del 12 al 13 de marzo en esta ciudad, participan magistradas, magistrados, juezas y jueces de todo el país, así como integrantes de Barras y Colegios de Abogados y universitarios.

En su intervención el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas, destacó la importancia de generar espacios de intercambio de experiencias que permitan fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos dentro de la impartición de justicia.

Detalló que en Quintana Roo en Quintana Roo existen tres Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen; de agosto del 2023 al 2025 se han atendido 436 carpetas administrativas atendidas; 628 mujeres beneficiadas con monitoreo y asistencia mediante la aplicación AURA.

Cebada Rivas abundó que mediante el Juzgado Especializado en Adopción que inició en noviembre de 2024 se han realizado 36 declaraciones de adoptabilidad y 23 adopciones formalizadas; y se han certificado en mecanismo alternativos de solución de controversias 86 personas, 35 de ellas son juzgadoras.

Este encuentro tiene como objetivo analizar nuevas perspectivas para una justicia más accesible, incluyente y respetuosa de la dignidad humana, a través de conferencias y actividades académicas relacionadas con el enfoque de derechos humanos en la función jurisdiccional, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el acceso a la justicia para las comunidades indígenas.

Asimismo, como parte de las actividades se contempla una mesa de trabajo de intercambio de experiencias en materia de derechos humanos, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas y el trabajo que desarrollan los Poderes Judiciales del país en esta materia.

Al evento asistió magistrada Adriana Serna Calderón, en representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y de las Unidades de Derechos Humanos ante la CONATRIB, Miguel Felipe Mery Ayup; el Magistrado Mauricio Tappan Silveira, del Poder Judicial de Yucatán; Rafael Ponce Pacheco, presidente del Órgano de Administración de Judicial de Quintana Roo; Andrea del Rosario González Loría, en representación de la XVIII Legislatura del Estado; la Magistrada Elizabeth Moreno Rejón, presidenta del Tribunal de Disciplina de Judicial de Quintana Roo y Omega Ponce, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Quintana Roo.