Díaz-Canel advierte que Cuba tendrá una resistencia inexpugnable ante amenazas externas

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la isla responderá con firmeza ante cualquier intento de agresión externa, en medio de la crisis energética que enfrenta el país tras un nuevo apagón generalizado.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario señaló que Estados Unidos mantiene una presión constante contra Cuba y acusó a ese país de buscar el colapso de su economía.

“Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, afirmó, al tiempo que denunció que Washington intenta justificar sus acciones con la situación económica interna de la isla.

Acusa presión de Estados Unidos

Díaz-Canel sostuvo que el gobierno estadounidense busca apropiarse de los recursos y del sistema económico cubano mediante lo que calificó como una “guerra económica” prolongada.

En la misma línea, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, acusó a Washington de restringir el acceso de Cuba a financiamiento, tecnología y combustibles, mientras responsabiliza a la isla de su crisis interna.

Por su parte, la representación diplomática cubana en Estados Unidos reiteró que, aunque existe disposición al diálogo bilateral, no está en negociación un cambio en el sistema político del país.

La subjefa de misión, Tanieris Diéguez, subrayó que cualquier acercamiento deberá darse sin condiciones en ese ámbito.

Crisis energética persiste

Las declaraciones ocurren mientras Cuba se recupera de un apagón nacional, el tercero en cuatro meses, que evidenció nuevamente la fragilidad de su sistema eléctrico.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse de forma gradual, persisten cortes en varias regiones debido a la falta de generación y combustible.

En los últimos meses, la isla ha enfrentado múltiples fallas eléctricas derivadas del deterioro de su infraestructura energética y la escasez de suministros.

En medio de este escenario, reportes señalan que un cargamento de petróleo ruso se dirige a Cuba, lo que podría aliviar parcialmente la crisis, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.