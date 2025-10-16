Arturo Zaldívar reitera que no hay retroactividad en la Ley de Amparo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ministro en retiro Arturo Zaldívar respondió este jueves a las críticas contra las recientes reformas a la Ley de Amparo, asegurando que no existe retroactividad en los cambios aprobados por el Congreso y que los procesos judiciales anteriores seguirán regidos por la legislación previa.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar aclaró que las etapas procesales futuras de los juicios se ajustarán a las nuevas disposiciones, pero las etapas ya concluidas permanecerán intactas.

“No hay retroactividad. Todas las etapas de los juicios de amparo y trámites que hayan concluido —como la admisión de la demanda, la suspensión o la resolución de algún recurso— ya no se pueden tocar. Las reformas a la Ley de Amparo aplican a partir de ahora”, explicó el exministro.

Zaldívar enfatizó que las críticas sobre una supuesta aplicación retroactiva son “falsas y malintencionadas”, y acusó a ciertos sectores de buscar confundir a la ciudadanía.

“Retroactividad quiere decir al pasado. En materia procesal, las etapas previas no se tocan, pero las futuras sí se regirán por las reformas”, puntualizó.

El también ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacó que las modificaciones buscan agilizar los juicios de amparo, reducir costos y simplificar los procedimientos, además de evitar el uso abusivo de suspensiones que obstaculizan investigaciones en casos como los de lavado de dinero.

“Hay intereses que se ven afectados por estas reformas, sobre todo en quienes han usado los amparos para frenar investigaciones o evadir responsabilidades”, agregó.

La aclaración de Zaldívar surge en medio de un amplio debate político tras la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, que generó críticas de la oposición por considerar que debilita los mecanismos de defensa ciudadana frente a actos de autoridad.