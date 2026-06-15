Asegura Sheinbaum que el T-MEC “ya es ley” frente a amagos de Trump; busca reducir aranceles en acero y aluminio

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya es una ley escrita y ratificada, por lo que el proceso interinstitucional en puerta corresponde legalmente a una revisión programada y no a una renegociación desde cero. Asimismo, la mandataria federal no descartó sostener una llamada telefónica directa con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para destrabar las tensiones comerciales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal fue cuestionada sobre la viabilidad de entablar un diálogo directo con el mandatario de la Unión Americana. “Si es necesario sí, si es necesario por supuesto. A los tres países nos conviene el Tratado. El primer acuerdo comercial tenía sus problemas para Estados Unidos, pero este segundo fue firmado y respaldado por el propio presidente Trump”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo recordó el fundamento jurídico del acuerdo tripartita frente a las narrativas de ruptura. “Lo que está planteado formalmente es una revisión. ¿Por qué es ley? Porque en su momento lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos, el Senado mexicano y el parlamento en Canadá”, atajó, al informar que esta misma semana continúa una segunda ronda de conversaciones de alto nivel.

Agenda de Ebrard: Blindar el acuerdo y bajar aranceles

La presidenta respaldó las mesas de trabajo que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, detallando cuáles son las prioridades arancelarias y de manufactura que la delegación mexicana ha puesto sobre la mesa de negociaciones para fortalecer la competitividad del bloque.

“La instrucción del equipo es que se sostenga el tratado, que creemos que en eso no va a haber mayor problema, y que los aranceles que hoy tenemos vigentes en materia de acero, aluminio y vehículos, pues, obviamente, puedan disminuir progresivamente. Creo que estamos de acuerdo en ello, porque el esquema ha beneficiado a las tres economías. A Estados Unidos le interesa en este momento que haya más reglas de origen”, apuntó.

La mandataria mexicana precisó que el marco legal del acuerdo ya contempla los mecanismos de actualización, limitando la adopción de medidas unilaterales imprevistas. “No es que estemos renegociando el tratado y que podamos decir, bueno, pues ahora es tanto tiempo o no. Eso ya está definido en el documento que se firmó en su momento. Más bien atendemos las nuevas condiciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos en esta visión más proteccionista. No es a ver qué se nos ocurre, sino en el marco de lo que existe, ver qué es lo que viene hacia adelante”, explicó de forma detallada.

Defensa del bloque regional frente al proteccionismo de Trump

Al profundizar en los disensos técnicos, Claudia Sheinbaum expuso que la administración estadounidense insiste en una política donde los productos se fabriquen exclusivamente en su territorio. “Obviamente nosotros diferimos y decimos que no solo sea Estados Unidos, sino que se potencie toda la región; justamente por eso somos un tratado de libre comercio”, reviró.

La postura de México surge como respuesta directa a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien puso públicamente en duda la renovación del T-MEC bajo el argumento de que su país “no necesita nada” de sus socios comerciales.

“No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor solo”, disparó el mandatario estadounidense durante un acto oficial de firma de ley para el financiamiento de servicios migratorios. Ante este escenario, el Gobierno de México reafirmó que mantendrá un canal de información permanente con el sector empresarial y la ciudadanía sobre el avance de las mesas técnicas.