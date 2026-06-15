Evita Sheinbaum confrontación ante amagos de la zar antidrogas de EU; defiende soberanía y prioriza la prevención

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se negó a engancharse en una confrontación directa tras las recientes y severas advertencias emitidas por la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, quien amagó con una intervención unilateral en contra de los cárteles de la droga si no existe cooperación bilateral, además de revelar que Washington mantiene bajo la mira a funcionarios mexicanos presuntamente coludidos con el crimen organizado.

Al ser cuestionada de forma expresa sobre los señalamientos de la funcionaria estadounidense, la mandataria federal optó por una postura de prudencia diplomática para no alimentar la polémica internacional, aunque dejó en claro que la Casa Blanca conoce a la perfección la postura inquebrantable de México respecto al respeto irrestricto de su soberanía nacional.

“Es su opinión, nosotros pensamos distinto. Sería muy difícil responder a cada declaración de los funcionarios de Estados Unidos”, atajó de forma serena la jefa del Ejecutivo federal, desmarcando a su administración de las presiones políticas provenientes de la administración de Donald Trump.

Amagos directos contra el “Clan de Culiacán”

La controversia escaló tras las duras declaraciones de la funcionaria de la Unión Americana, quien sugirió acciones directas en territorio nacional y lanzó una advertencia explícita a la clase política mexicana involucrada con las estructuras del narcotráfico organizado.

“Atacamos a gente en Sinaloa, todos los funcionarios que son parte del clan de Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y Los Mayitos, toda la operación de ‘El Chapo’. Lo hemos podido hacer gracias a que el gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros’”, disparó la funcionaria de Washington.

Frente a esta retórica de fuerza y condicionamiento, la presidenta Sheinbaum Pardo decidió neutralizar el discurso bélico y redirigir el enfoque de la discusión hacia las causas estructurales del consumo de sustancias ilícitas en el plano de la salud pública.

“No quiero entrar en discusión con ella. De ella retomo la parte de la prevención. El documento que se publicó donde hace énfasis en la prevención para evitar la adicción a las drogas”, acotó de forma estratégica la mandataria mexicana, priorizando la agenda de cooperación social sobre la vía punitiva.

Respaldo de inversionistas extranjeros: “México da certeza económica”

De forma paralela a las tensiones en materia de seguridad binacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la agenda pública para enviar un mensaje de estabilidad y fortaleza institucional hacia los mercados globales, tras sostener una reunión de alto nivel con el cofundador de la influyente firma global de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Al respecto, la mandataria federal presumió que la solidez macroeconómica, el control inflacionario y el dinamismo de los sectores estratégicos del país han consolidado a la nación como un destino altamente confiable para las inversiones de vanguardia, concluyendo de forma contundente que “México es ejemplo de certeza económica” en toda la región latinoamericana.