Inaugura Mara Lezama la 45ª Muestra Nacional de Teatro en Cancún

CANCÚN.- Con una emotiva ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la 45ª Muestra Nacional de Teatro, un evento sin precedentes que por primera vez tiene como sede al municipio de Benito Juárez.

Durante su mensaje, la Gobernadora subrayó que este encuentro representa un acto de justicia cultural y una muestra del poder transformador del arte. Recordó que el Teatro de la Ciudad, hoy lleno de vida y talento, fue durante años una estructura abandonada, “una herida en medio de la ciudad”, hasta que se convirtió en símbolo de esperanza y transformación.

“No hay inversión más importante que la que se hace en el alma de la gente, porque el arte, la cultura y la educación son eso: el alma de una sociedad”, expresó ante la presencia de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, y Verónica Maldonado, directora artística de la 45 Muestra Nacional de Teatro.

Con 87 actividades programadas, la Muestra se desarrollará del 6 al 15 de noviembre con el tema Migración, Mestizaje y Multiculturalidad. Habrá 29 obras con más de 500 artistas de 16 estados del país como Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Chiapas, Yucatán, Nuevo León. Además, habrá talleres, charlas y mesas de diálogo.

Mara Lezama destacó que la llegada de la Muestra Nacional de Teatro a Cancún marca un parteaguas en la descentralización cultural del país, reconociendo el talento de artistas locales y consolidando a Quintana Roo como un referente cultural nacional.

La Gobernadora agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la Secretaría de Cultura, el INBAL, el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún, por hacer posible este encuentro que reúne a compañías y creadores de 16 estados del país.

“La cultura no es un gasto ni un lujo, es una inversión que transforma vidas, que reconstruye el tejido social y que nos ayuda a construir paz”, afirmó.

Durante su discurso, recordó que la renovación del Teatro de la Ciudad fue uno de los primeros proyectos impulsados durante su gestión municipal, con el propósito de dignificar los espacios para el arte y ofrecer un foro de calidad para el talento quintanarroense y nacional.

Finalmente, reiteró que en su gobierno, de inspiración humanista y con corazón feminista, la Cuarta Transformación también se construye desde la cultura, al acercar el arte a las comunidades, combatir la desigualdad y fortalecer la identidad colectiva.

“La cultura no solo es una expresión del alma, también es identidad, y traerla al pueblo es justicia”, concluyó.

Por su parte, Alejandra de la Paz, directora general del INBAL, agradeció a Mara Lezama por impulsar el teatro en Quintana Roo, y reconoció la colaboración de todas y todos quienes hicieron posible esta Muestra. “Hoy se reconoce el trabajo y talento de cada compañía; en la Muestra se unen experiencias, territorios, culturas, y la diversidad visibiliza la plataforma este año”, citó.

Asimismo, Luis Mario Moncada, coordinador nacional de Teatro, expresó que esta actividad permite recoger experiencias y reconocernos. Aseguró que Cancún es un laboratorio para experimentar lo que es comunidad, pues su multiculturalidad lo hace único.

La presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña destacó que por primera vez, en 55 años, Cancún recibe esta Muestra Nacional de Teatro y agradeció a todas y todos por confiar y al equipo de cultura por hacer esto posible. “Con el arte construyendo pueblo y junto a la gobernadora Mara Lezama estamos impulsando el arte y espacios para su expresión. Hoy Cancún muestra que es capital de la cultura” puntualizó.

Durante la ceremonia inaugural, Luis Martín Garza Gutiérrez recibió la medalla Xavier Villaurrutia por más de 60 años en el teatro. Es originario de Monterrey, Nuevo León, reconocido actor, director, dramaturgo, periodista, historiador y catedrático.

Además de los ya citados, estuvieron en la ceremonia inaugural Sergio Carlos López Jiménez, director general del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez; Adriana Medina, representante de la comunidad del teatro, y Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez.