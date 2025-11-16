Sheinbaum condena violencia en marcha de la Generación Z y pide que continúe por la ‘vía pacífica’

Comparte esta Noticia

TABASCO.- La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la marcha de la Generación Z continuara por la vía pacífica, luego de que un grupo de hombres encapuchados se coló entre los manifestantes y derribó las vallas que resguardaban Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, en el Zócalo de la Ciudad de México.

“De manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia: si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar; siempre por la vía pacífica”, afirmó la mandataria mexicana durante una gira en la ciudad de Jonuta, Tabasco.

Además, Sheinbaum señaló que en la manifestación convocada a nivel nacional por redes sociales marcharon “muy pocos jóvenes”, pese a que miles de asistentes participaron para criticar al Gobierno que encabeza.

“Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”, expresó la presidenta, quien durante su conferencia matutina del viernes 14 de noviembre había comentado que esta movilización estaba vinculada con la oposición política a su Administración y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante del que emergió.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo se dieron después de que un grupo de encapuchados identificados como “el bloque negro” golpeara con martillos y piedras las vallas que protegían Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo capitalino.

Los ataques derribaron las vallas, que también resguardaban a elementos de la Policía capitalina, quienes replegaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y de extintor. La acción afectó a los asistentes, entre ellos personas de todas las edades, incluidos niños.

La marcha de la Generación Z inició la mañana del sábado en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo capitalino, un espacio que por la tarde fue desalojado por las autoridades locales como medida de seguridad.