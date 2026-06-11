Asesinan en Veracruz al reportero policiaco Luis Ángel López Valdez

Comparte esta Noticia

VERACRUZ.- El reportero policiaco Luis Ángel López Valdez fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Poza Rica, al norte de Veracruz, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue atacado por hombres armados cuando se encontraba sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones. López Valdez colaboraba en el medio Vanguardia Veracruz y también se desempeñaba como subdelegado de Cruz Ámbar en la región.

Tras la agresión, elementos de la Policía Estatal y corporaciones federales desplegaron un operativo en la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Fiscalía activa protocolo por posible vínculo con labor periodística

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Regional Zona Norte-Tuxpan, abrió una investigación para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables.

En un comunicado oficial, la dependencia confirmó que la víctima fue identificada con las iniciales L.A.L.V. y señaló que una de las líneas prioritarias de investigación considera su actividad como comunicador.

Las autoridades aseguraron que se mantienen operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales para ubicar a los agresores y llevarlos ante la justicia.

Medio de comunicación lamenta el crimen

El portal Vanguardia Veracruz difundió una esquela para expresar sus condolencias a familiares y amigos del periodista, además de exigir el esclarecimiento de los hechos.

El asesinato ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad de los comunicadores en Veracruz. Apenas nueve días antes se reportó la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en el municipio de Nanchital, cuyo paradero continúa sin ser esclarecido.