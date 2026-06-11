Mara Lezama invita a vivir el Mundial en familia con los “Fut Fest” completamente gratuitos en Quintana Roo

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CANCÚN.- Con el objetivo de acercar la emoción de la Copa Mundial de Futbol a las familias quintanarroenses, el Gobierno del Estado y los municipios pusieron en marcha los “Fut Fest”, escenarios de eventos gratuitos que se realizarán del 11 de junio al 19 de julio en diversos municipios de Quintana Roo para transmitir los encuentros más importantes del torneo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la titular del Ejecutivo reiteró que estos espacios públicos fueron habilitados para que habitantes y visitantes disfruten de los partidos de la Selección Mexicana y de las etapas decisivas del campeonato en un ambiente familiar y seguro, libres de alcohol, violencias, pero con mucha diversión.

La Gobernadora destacó que los “Fut Fest” forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno para que la celebración mundialista también llegue a las colonias, comunidades y municipios de la entidad, promoviendo la convivencia social y la recuperación de espacios públicos y la construcción de paz.

Habrá “Fut Fest” en Malecón Tajamar de Cancún, hoy en el Centro de Convenciones y posteriormente en la explanada de Palacio de Gobierno, en Chetumal; en la explanada de Bacalar, el parque principal de Tulum, en la explanada de la Bandera en Cozumel, y en Playa Centro en Isla Mujeres, donde se instalarán pantallas para la transmisión de los encuentros, además de zonas recreativas y deportivas.

Entre las actividades programadas destacan torneos de fútbol tres contra tres, fut-tenis, concursos de dominadas, exhibiciones de freestyle, intercambio de estampas coleccionables y dinámicas para niñas, niños y jóvenes.

La Gobernadora precisó que los eventos serán completamente gratuitos y estarán orientados a la convivencia familiar, por lo que no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en las sedes. “Yo lo quiero dejar muy claro: no bebidas alcohólicas, es fiesta familiar, es fiesta futbolera. La verdad es que queremos que la pasen muy bien” afirmó.

Asimismo, señaló que Quintana Roo se suma a la fiesta mundialista no solo con estos espacios de convivencia, sino también como sede de concentración de la selección nacional de Uruguay, que eligió la Riviera Maya para realizar su preparación durante la justa deportiva.

Mara Lezama destacó que la llegada del conjunto sudamericano representa un reconocimiento a la infraestructura, conectividad, seguridad y capacidad organizativa del estado, además de fortalecer la proyección internacional del Caribe Mexicano durante el Mundial.

Finalmente, invitó a la población a participar en las actividades y disfrutar los partidos en un ambiente de respeto y sana convivencia, privilegiando los valores del deporte y la unión familiar.

En este mismo tema, dio a conocer que Quintana Roo fortalece la infraestructura deportiva con 46 nuevas canchas con el programa “Mundial Social 2026”.

Asimismo, citó que para garantizar la seguridad de residentes y turistas durante la Copa del Mundo, se puso en marcha un operativo con el despliegue de más de 9 mil elementos en Quintana Roo.