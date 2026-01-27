Así que ¿Claudia o Jorge Emilio?

Comparte esta Noticia

Quintana Roo es la sede del imperio de la corrupción del Partido Verde.

El Niño Verde es, asimismo, el mayor genio de la negociación de intercambios partidistas y parlamentarios frente a grupos mayoritarios inescrupulosos y dispuestos a ceder cualquier cosa por una u otra reforma que le signifique victorias políticas coyunturales y de propaganda así terminen derivando en derrotas constitucionales para el país.

Y la Presidenta morenista es rehén de factores delictivos como ese porque no tiene poder propio ninguno, no lo ha construido y sigue siendo dependiente del expriismo obradorista que negocia por cuenta propia el reparto de fracciones de decisión del Estado Nacional -Entidades, Municipios y sectores institucionales de control político como Fiscalías autónomas y Tribunales de Justicia- porque tiene la genética de la simulación política mexicana para hacerlo y ahora viste su oportunismo con la tilma de la regeneración moral.

Pero si los Monreal o los Adán Augusto son peces gordos negociadores del oficialismo, no le llegan ni a los talones a Jorge Emilio, que vende espejitos de dos o tres votos diferenciales en el Congreso federal a cambio de feudos gubernamentales enteros.

Y, por eso, la reforma electoral sería un mamarracho peor que el judicial, con los condicionamientos de los verdes.

Se dice que Quintana Roo es uno de los Estados del morenismo donde los Gobernadores no decidirán sobre sus sucesores a cambio de no someterse a la revocación de mandato.

Lo que no se dice es que quien decide en Quintana Roo no es la Gobernadora, sino el Niño Verde y la predilección de Andrés Manuel por esa Gobernadora, además de que Andy tiene buenos tratos de negocios con el Niño Verde.

(Y, por cierto, del mismo modo que en los foros mediáticos dejó de hablarse de la perversión parlamentaria local de la reforma judicial para mantener al Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo el control del Niño Verde haciendo a un lado la protesta mojigata de la Consejería Jurídica de la Presidenta para impedirlo, de ese mismo modo se silenció el ruido loretista y de Latinus en torno del probado negocio del delincuente tabasqueño Amílcar Olán, socio o prestanombres de Andy, en torno del abasto de un gran lote de medicamentos al Sector Salud quintanarroense.)

De modo que ¿seguirá el jefe aduanero entregando éxitos recaudatorios históricos a su fan presidencial y sacrificando por la patria sus aspiraciones al Gobierno de la Entidad caribe, o impedirá que el Niño Verde siga mandando en ella y poniendo por los suelos un liderazgo presidencial que seguiría mordiendo el polvo?

