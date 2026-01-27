Sheinbaum confirma suspensión de entrega de petróleo a Cuba: ‘Es una decisión soberana’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la información difundida por el medio estadunidense Bloomberg, que reportó la cancelación de un envío de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde exclusivamente a la paraestatal decidir cuándo y cómo se realizan los envíos de petróleo a la isla, al tratarse de una decisión soberana.

Cuestionada durante la conferencia matutina de este martes sobre la publicación, la mandataria se limitó a señalar que “es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”. Al ser interrogada sobre una posible reanudación de los envíos, respondió escuetamente: “En todo caso se informará”.

El tema fue abordado en distintos momentos de la conferencia, particularmente ante cuestionamientos sobre si la presunta suspensión del envío obedecía a presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, Sheinbaum reiteró que la relación energética con Cuba responde a una política histórica del Estado mexicano.

“La decisión de México de vender o incluso otorgar petróleo a Cuba por razones humanitarias es soberana y no es reciente. Viene de muchos años. Cuba ha padecido un bloqueo económico por demasiado tiempo, lo que ha generado problemas de desabasto”, señaló.

Subrayó que México ha mantenido históricamente una postura de solidaridad con la isla, y que continuará actuando bajo ese principio. Precisó que la determinación sobre los envíos depende tanto de las condiciones contractuales de Pemex como, en su caso, de decisiones de carácter humanitario adoptadas por el gobierno federal.

Al ser cuestionada directamente sobre si Bloomberg falseó la información al afirmar que se suspendió el envío de crudo, la presidenta evitó confirmar o desmentir el dato y reiteró: “Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”.

Más adelante, ante nuevas preguntas sobre si la cancelación del envío respondió a consideraciones políticas, Sheinbaum sostuvo que Pemex toma decisiones conforme a la relación contractual que mantiene con Cuba. Recordó además que, a lo largo del tiempo, los envíos de petróleo han tenido variaciones.

“La soberanía de México en sus decisiones no es nueva. No sólo este gobierno la ha ejercido; también lo hicieron administraciones anteriores, incluso aquellas con las que no coincidíamos. Desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra y desde entonces se mantiene una relación constante con la isla”, afirmó.

Bloomberg reportó que Pemex canceló este mes un cargamento de crudo con destino a Cuba, el cual sería transportado por el buque Swift Galaxy. De acuerdo con el medio, el embarque estaba programado para mediados de enero, con arribo previsto a finales del mes, pero fue retirado del calendario sin explicación pública.

Pemex señaló no contar con información sobre la cancelación del envío. Por su parte, fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que hasta la noche del lunes no se tenía conocimiento de alguna medida de ese tipo.