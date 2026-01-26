Confirman a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con esta designación, Gertz Manero sustituye a Josefa González-Blanco, quien dejó la representación diplomática mexicana en Londres tras señalamientos de acoso laboral. El exfiscal general de la República presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) de manera anticipada, dos años antes de concluir su periodo, luego de recibir la invitación presidencial para asumir la embajada en una “nación amiga”, que posteriormente se confirmó como Reino Unido.

En la carta enviada al Senado, Gertz Manero explicó que su decisión respondió a un cambio en su trayectoria pública. Durante su comparecencia ante la Segunda Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, sostuvo que se puso a disposición del Poder Legislativo como parte del proceso institucional.

“Consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública”, afirmó el ahora embajador designado.

Entre sus principales propuestas al frente de la embajada, Gertz Manero destacó la creación de un programa académico para fortalecer el acceso de estudiantes mexicanos a universidades británicas, particularmente a Oxford y Cambridge. Señaló que el Reino Unido concentra el mayor número de mexicanos cursando estudios de educación superior en Europa, lo que representa una oportunidad estratégica para el desarrollo del país.

El exfiscal subrayó que el objetivo es que ese capital humano regrese a México y contribuya con los conocimientos adquiridos en su formación profesional y laboral.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el nombramiento represente un “exilio político” y aseguró que la salida de Gertz Manero de la FGR fue resultado de un acuerdo institucional. “Él entendió que los ciclos se concluyen y que hoy inicia otro”, expresó.