Asociación prevé construir 3,500 cuartos de hotel en el Caribe mexicano en tres años

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CANCÚN.- La Asociación de Inversores Hoteleros de Ámbito Internacional prevé la construcción de 3,500 nuevas habitaciones en Quintana Roo durante los próximos tres años, con una inversión estimada en 700 millones de dólares.

De acuerdo con Toni Chaves Palomo, gerente del organismo, el crecimiento se dividirá entre la ampliación de hoteles existentes y la apertura de nuevos desarrollos en el Caribe mexicano.

Expansión hotelera en el Caribe mexicano

El plan contempla:

1,500 habitaciones adicionales en complejos ya operando.

2,000 nuevas habitaciones en centros de hospedaje de reciente construcción.

Los proyectos se ubicarán principalmente en Cancún y en la zona continental de Isla Mujeres, con especial énfasis en Costa Mujeres, donde se prevé la apertura de al menos dos nuevos hoteles.

“Se analizan también ampliaciones de cadenas que ya tienen presencia en el destino”, detalló el representante.

Inversión y presencia de Inverotel

Actualmente, Inverotel acumula inversiones por alrededor de 5,000 millones de dólares en México, concentradas en su mayoría en Quintana Roo.

La organización, fundada en 2007, agrupa a cadenas hoteleras de capital español con presencia en América Latina y el Caribe, entre ellas Iberostar, Riu, Bahía Príncipe, Palladium, Catalonia, H10 y Meliá, entre otras.

En conjunto, estas empresas suman cerca de 40,000 habitaciones en el Caribe mexicano y otras 10,000 en el Pacífico.

Proyección del destino

A nivel internacional, Inverotel cuenta con aproximadamente 100,000 habitaciones distribuidas en destinos como México, República Dominicana, Jamaica, Cuba y Brasil.

Chaves Palomo destacó que, a diferencia de otras asociaciones, Inverotel está integrada por propietarios de los hoteles, lo que refuerza su interés en el desarrollo sostenible de los destinos donde invierten.

En ese sentido, anticipó que Quintana Roo mantendrá su liderazgo turístico en México y el Caribe, gracias a su oferta de sol y playa, así como a su riqueza cultural, factores que continúan atrayendo tanto visitantes como inversión extranjera.