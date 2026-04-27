Vacíos legales dificultan castigo a pintas de políticos en bardas, asegura consejero del INE

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CHETUMAL.- El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, Sergio Iván Ruiz Castellot, afirmó que la autoridad electoral no puede sancionar de manera automática la pinta de bardas con propaganda personalizada de actores políticos, debido a limitaciones legales y de procedimiento.

El funcionario explicó que, para iniciar cualquier investigación, es indispensable la presentación de una denuncia formal, ya que el INE no puede actuar de oficio en este tipo de casos.

Ruiz Castellot señaló que los propios actores políticos aprovechan los vacíos en la legislación electoral para evitar sanciones, diseñando mensajes que no constituyen, de manera explícita, promoción del voto.

“Los partidos y aspirantes conocen la ley, por eso evitan llamados directos al voto o mencionar cargos”, indicó.

Esta práctica complica la labor de la autoridad electoral, ya que para que una barda sea considerada ilegal deben acreditarse elementos específicos de tiempo, modo y lugar que demuestren la intención electoral.

El vocal ejecutivo detalló que la ausencia de frases explícitas como “vota por” o referencias directas a cargos públicos suele impedir que se configure una infracción conforme a la normativa vigente.

Por ello, incluso cuando existen quejas ciudadanas, no siempre es posible comprobar una falta.

Además, reconoció que, aunque algunas bardas han sido retiradas, las sanciones económicas o administrativas rara vez prosperan.

La proliferación de este tipo de propaganda ha generado molestia entre la ciudadanía, especialmente por el uso de bardas en propiedades privadas sin autorización.

No obstante, Ruiz Castellot reiteró que la actuación del INE está sujeta a los procedimientos legales establecidos y a la capacidad de acreditar las irregularidades denunciadas.