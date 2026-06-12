Nombran a Marcela Ramos encargada del SATQ tras renuncia de Héctor Contreras

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Marcela Ramos Islas fue designada como encargada de despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), tras la renuncia de Héctor José Contreras Mercader.

De acuerdo con un comunicado oficial del organismo, Ramos Islas asumió el cargo a partir del mismo día en que se hizo pública la dimisión del anterior titular, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones operativas, administrativas y técnicas de la institución mientras se define el nombramiento definitivo.

Hasta antes de esta designación, Marcela Ramos se desempeñaba como directora de Recaudación del SATQ en el municipio de Benito Juárez. Con su nuevo encargo, queda facultada para ejercer las atribuciones y atender los asuntos inherentes a la Dirección General del organismo recaudador.

El nombramiento fue formalizado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con base en las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

La designación ocurre después de la renuncia de Héctor Contreras Mercader, quien en los últimos días estuvo en el centro de la atención pública tras la difusión de imágenes que lo mostraban asistiendo a un partido de las Finales de la NBA en Nueva York.

En el oficio mediante el cual anunció su salida, Contreras Mercader señaló que tomó la decisión “en congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal”.

Asimismo, sostuvo que su asistencia al encuentro deportivo correspondió a una actividad realizada en el ámbito estrictamente personal.