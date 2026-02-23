Atacan 51 sucursales del Banco del Bienestar tras muerte de “El Mencho”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 51 sucursales del Banco del Bienestar fueron atacadas o incendiadas en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo de fuerzas federales.

El Gabinete de Seguridad federal informó, a través de redes sociales, que en Jalisco aproximadamente 20 sucursales registraron daños derivados de hechos violentos en distintos municipios. Indicó que los incidentes ya son atendidos por las autoridades con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

En Michoacán, se reportaron afectaciones en 25 sucursales ubicadas en municipios como Aguililla, Angangueo, Aporo, Chilchota, Chucándiro, Ciudad Hidalgo, Contepec, Huandacareo, La Piedad, Maravatío, Purépero, San Jerónimo Purenchécuaro (Quiroga), Tangamandapio, Tanhuato, Tiríndaro (Zacapu), Tuxpan y Zitácuaro.

El alcalde de Purépero, José Enrique Mora Cárdenas, señaló que se registraron ráfagas de disparos contra la sucursal local, aunque confirmó saldo blanco y que no hubo personas lesionadas. Añadió que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública estatal para resguardar a la población.

En Zacatecas, los ataques incluyeron incendios provocados por sujetos armados que arrojaron gasolina en sucursales ubicadas en municipios como Juchipila, Teul de González Ortega, Apozol, Tabasco y Moyahua, todos en la zona limítrofe con Jalisco.

En Guanajuato, la agresión se registró en la sucursal situada en la calle 20 de Noviembre, colonia Obregón, en el municipio de Manuel Doblado.

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos de vigilancia en las regiones afectadas para prevenir nuevos incidentes y restablecer plenamente los servicios bancarios.