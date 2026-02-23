Estefanía Mercado garantiza la paz en Playa del Carmen con despliegue de seguridad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del fortalecimiento de las acciones preventivas y de vigilancia en Playa del Carmen, se mantiene un despliegue permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo el municipio, con un total de 452 unidades operativas activas, entre patrullas, motocicletas y vehículos especializados, informó la presidenta municipal Estefanía Mercado.

En este contexto, la alcaldesa dio a conocer que, derivado de este operativo integral, se reportó saldo blanco durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, luego de los incidentes registrados ayer relacionados con la quema de vehículos.

Estefanía Mercado subrayó la coordinación permanente con la gobernadora del estado, Mara Lezama y la Mesa de Seguridad Estatal, así como con instituciones federales como la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Como autoridad municipal, supervisamos y monitoreamos de manera permanente distintos puntos de la ciudad durante las últimas 24 horas, lo que permitió reportar saldo blanco durante la noche y la madrugada”, reafirmó la Presidenta Municipal.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Playa del Carmen cuenta con el respaldo de un helicóptero que realiza recorridos aéreos estratégicos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y ampliar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

“Estas acciones se desarrollan en estrecha coordinación con autoridades estatales y federales, con el propósito de mantener el orden público y salvaguardar la integridad de las familias playenses, así como de quienes visitan nuestro destino”, enfatizó.

Finalmente, Estefanía Mercado reiteró que se continuará informando de manera puntual y transparente sobre la situación de seguridad, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, atender únicamente la información emitida a través de los canales oficiales y evitar la difusión de noticias falsas.

Agregó que el trabajo operativo se mantiene de forma permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, priorizando la tranquilidad y la paz social en Playa del Carmen.