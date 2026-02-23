Operativo contra “El Mencho” demostró la fortaleza del Estado: Sedena

Comparte esta Noticia

Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la operación del Ejército Mexicano en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la acción demostró “la fortaleza del Estado mexicano”.

Al detallar el desarrollo del operativo, informó que durante los enfrentamientos también murieron ocho presuntos delincuentes y se aseguraron siete armas largas, así como dos lanzacohetes. Uno de estos, de origen ruso, fue presuntamente utilizado para derribar un helicóptero de las fuerzas armadas en 2015.

El secretario precisó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones correspondientes.

Planeación e inteligencia

Trevilla Trejo explicó que para concretar la operación se recabó información de fuentes nacionales e internacionales, en el marco de convenios de cooperación con organismos como Interpol y Europol.

Asimismo, destacó el fortalecimiento del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos.

Detalló que el 20 de febrero se recibió información de una persona cercana sobre una reunión de Oseguera Cervantes con su pareja sentimental en Tapalpa, donde permaneció hasta el día 21.

Ese mismo 21 de febrero se realizó el planeamiento de la operación y se integró una fuerza compuesta por tres componentes: uno terrestre —con personal de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional—; una fuerza aeromóvil con seis helicópteros y elementos de fuerzas especiales; y personal adicional para asegurar el área, con el objetivo de mantener el sigilo y lograr el factor sorpresa.

Refuerzos tras bloqueos

Respecto a los bloqueos y hechos violentos registrados tras darse a conocer la muerte del líder criminal, el general indicó que por la tarde la situación comenzó a normalizarse; sin embargo, se decidió reforzar la presencia militar.

Se enviaron fuerzas especiales en tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y se concentraron efectivos adicionales provenientes del centro del país y de estados colindantes con Jalisco, hasta totalizar 2,500 elementos en refuerzo.

El titular de la Sedena reiteró que la operación cumplió su objetivo y sostuvo que los hechos evidencian la capacidad operativa y de coordinación del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada.