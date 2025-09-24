Suprema Corte confirma que Hugo Aguilar tiene 103 asesores; reducirá el 40% para octubre

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con un equipo de 103 asesores integrados en la plantilla laboral del Máximo Tribunal, que entró en funciones este mes de septiembre.

A través de un comunicado, la Presidencia de la Suprema Corte señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, el ministro Aguilar Ortiz también asumirá funciones jurisdiccionales, lo que implica que se le asignarán asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno.

En este sentido, precisó que el ministro presidente cuenta con una ponencia conformada de la siguiente manera:

8 secretarios de Estudio y Cuenta.

12 secretarios auxiliares.

39 personas de apoyo operativo.

Al respecto, indicó que el 40 por ciento de esta plantilla laboral se reducirá a partir del 1 de octubre, quedando integrada únicamente por siete secretarios de Estudio y Cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.

Adicionalmente, la Presidencia mantiene activa una Coordinación de Dictaminación, encargada de revisar los proyectos elaborados por las y los ministros. Dicha área está conformada por:

Un coordinador.

12 secretarios de Estudio y Cuenta.

5 secretarios auxiliares.

Un dictaminador.

15 personas de apoyo operativo.

Además, la Presidencia de la Corte dispone de 10 colaboradores, incluido el ministro presidente.

En su mensaje, el presidente de la SCJN destacó que entre las nuevas medidas adoptadas, se reducirá el personal de seguridad adscrito a la Presidencia e incrementarán la frecuencia y duración de las sesiones en el Pleno, las cuales ahora se realizarán cuatro días a la semana en distintas regiones del país.

También informó que se dará atención prioritaria y personalizada a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, agregó que toda la información anterior se “reflejará de manera transparente” en la página web de la Suprema Corte, conforme se actualicen los registros administrativos que correspondan.

Como parte de la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, destacan algunos algunos perfiles ya conocidos. Entre ellos:

Vidulfo Rosales Sierra, el exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se integró como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN.

Rosales Sierra renunció a la representación legal de las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 20 de agosto, así como a la dirección del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

De acuerdo con el portal de la Corte, Vidulfo Rosales percibirá un salario neto de 118 mil 138 pesos al mes.

También resalta el caso de Daniel Wong Ibarra, exmagistrado de Tribunal Colegiado de Circuito en materia Laboral en el Estado de Jalisco y quien ha sido vinculado con la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra en prisión en Estados Unidos, donde cumple una condena de 16 años por abuso de menores.

Fuente: El Financiero