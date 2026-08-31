Ataque con explosivo deja siete heridos y destruye patrullas en Ojocaliente

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ZACATECAS.- Un artefacto explosivo detonó la noche del domingo junto a la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, dejando siete personas heridas y cuantiosos daños materiales, en el tercer ataque de este tipo contra corporaciones de seguridad registrado en menos de una semana en esa región.

La explosión ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 30 de agosto y provocó daños severos en las instalaciones policiales y otros inmuebles cercanos, además de destruir 11 vehículos particulares y dos patrullas.

Seis civiles y una mujer policía resultaron lesionados. Los ciudadanos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, mientras que la agente quedó bajo valoración. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones de los civiles.

Las primeras versiones sobre el ataque indicaban que el explosivo habría sido lanzado desde un vehículo en movimiento. Sin embargo, las investigaciones posteriores de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas apuntaron a que el artefacto habría sido colocado previamente dentro o cerca de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la comandancia.

La detonación generó una columna de fuego visible desde distintos puntos y provocó alarma entre habitantes y comerciantes de la zona.

Ante el ataque, el presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, ordenó cancelar la coronación de la Reina de la Feria 2026 que se realizaría esa noche, bajo el argumento de proteger a las familias y visitantes.

El Ayuntamiento también suspendió hasta nuevo aviso las clases en los planteles educativos de la cabecera municipal, desde el nivel básico hasta el superior, así como la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal.

Únicamente permanecerán operativas las áreas relacionadas con urgencias, seguridad y protección civil, mientras autoridades municipales trabajan en coordinación con corporaciones estatales y federales.

El ataque en Ojocaliente se suma a otros dos episodios recientes con explosivos contra fuerzas de seguridad en la región.

El mismo 30 de agosto, sobre la carretera estatal 43, en los límites de Villa García, Zacatecas, con Asientos, Aguascalientes, una motocicleta cargada con explosivos habría sido detonada al paso de una patrulla y de un vehículo particular.

El ataque dejó gravemente herido a un policía estatal preventivo y en estado crítico a una maestra. Un joven de entre 22 y 23 años fue detenido posteriormente como probable responsable.

Tres días antes, el 27 de agosto, dos integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por la detonación de explosivos artesanales al paso de su unidad sobre la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco.

Después de ese ataque se registró un enfrentamiento con presuntos integrantes de la delincuencia organizada y la carretera permaneció cerrada durante aproximadamente ocho horas mientras especialistas trabajaban en la desactivación de otros cuatro artefactos.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció entonces que el empleo de este tipo de explosivos ya era un asunto de atención prioritaria para las autoridades de seguridad.

Tras la detonación en Ojocaliente, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque.