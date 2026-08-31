Remesas crecen 12.6% en Quintana Roo y alcanzan 202.5 millones de dólares en primer semestre de 2026

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CANCÚN.- Quintana Roo recibió 202.5 millones de dólares en remesas familiares durante el primer semestre de 2026, un crecimiento de 12.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior que lo colocó como la segunda entidad del país con mayor aumento porcentual en estos recursos.

De acuerdo con cifras del Banco de México, entre enero y junio de 2025 habían ingresado al estado 179.8 millones de dólares, por lo que en un año el flujo aumentó en alrededor de 22.7 millones.

Durante los primeros tres meses de 2026, Quintana Roo captó 100.4 millones de dólares, mientras que entre abril y junio ingresaron otros 102.1 millones. Parte del incremento registrado durante el segundo trimestre estuvo relacionado con los envíos realizados alrededor del Día de las Madres, periodo en el que se reportó un crecimiento de 13.16 por ciento.

El avance de 12.6 por ciento registrado por Quintana Roo solamente fue superado por la Ciudad de México, donde las remesas aumentaron 27.3 por ciento y alcanzaron 2 mil 256 millones de dólares.

Después de Quintana Roo se ubicaron Sinaloa, con un crecimiento de 8.6 por ciento; Baja California Sur, con 7.3 por ciento, y Oaxaca, con 5.8 por ciento.

Sin embargo, el acelerado crecimiento porcentual no significa que Quintana Roo se encuentre entre los principales receptores de remesas del país. Durante el segundo trimestre, los recursos enviados al estado representaron apenas 0.61 por ciento de los 16 mil 61 millones de dólares recibidos a nivel nacional.

La entidad permanece así lejos de estados tradicionalmente receptores de estos recursos, entre ellos Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

En todo México, durante junio ingresaron 5 mil 472 millones de dólares por concepto de remesas, 4.2 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

Con ello, el acumulado nacional del primer semestre llegó a 30 mil 759 millones de dólares, frente a los 29 mil 842 millones registrados en el mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento de 3.1 por ciento.

El incremento en dólares, sin embargo, no necesariamente se tradujo en una mayor capacidad de compra para las familias beneficiarias.

Un análisis de BBVA señala que la cotización del dólar por debajo de los 18 pesos, combinada con los efectos de la inflación, provocó que durante junio los hogares receptores de remesas en México recibieran 8.3 por ciento menos recursos en términos reales respecto al mismo mes del año anterior.

De esta manera, mientras Quintana Roo registra uno de los mayores crecimientos porcentuales del país en la recepción de dólares, la apreciación del peso y la inflación reducen el beneficio que esos recursos representan una vez convertidos a moneda nacional.