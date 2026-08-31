Morena designa a Higinio Martínez para presidir el Senado; Noroña ‘rompe el consenso’

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CIUDAD DE MÉXICO.- Higinio Martínez Miranda fue elegido por unanimidad de los senadores de Morena presentes como su propuesta para encabezar la Mesa Directiva del Senado durante el tercer año de la actual Legislatura, aunque Gerardo Fernández Noroña rechazó sumarse al acuerdo y declaró roto el consenso de la bancada.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier, confirmó la designación del senador mexiquense, quien deberá ser sometido este lunes 31 de agosto a la votación del pleno para asumir formalmente la Presidencia.

La propuesta contempla que Martínez Miranda sustituya a Laura Itzel Castillo, quien dejará el cargo para incorporarse como secretaria de las Mujeres del Gobierno federal.

Como parte de la integración de la nueva Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat fue propuesta nuevamente para ocupar la primera Vicepresidencia, mientras que Martina Kantún Can y Alejandra Arias fueron consideradas para desempeñarse como secretarias.

La definición se produjo durante la quinta Reunión Plenaria de los senadores de Morena, donde los 65 legisladores presentes respaldaron por unanimidad a Martínez Miranda.

Sin embargo, Fernández Noroña no participó en la reunión y posteriormente hizo público su rechazo al acuerdo, luego de que su intención de volver a presidir la Mesa Directiva no consiguiera el respaldo necesario dentro de la bancada.

En una carta fechada el 28 de agosto, el senador explicó que podría haber justificado su ausencia por el retiro del yeso que utilizaba debido a una fractura en la muñeca izquierda, pero reconoció que la razón fue política.

“Mi ausencia es la ruptura del consenso. No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”, manifestó Fernández Noroña.

Por su parte, Martínez Miranda afirmó que, de ser ratificado, conducirá la Presidencia del Senado con apego a las atribuciones establecidas en la Constitución.

“¿Qué es lo que tiene que hacer esta Presidencia? Lo he dicho: respetar la Constitución”, señaló el fundador del Grupo Texcoco.

El senador confió en conseguir este lunes el respaldo de los aliados de Morena, PVEM y PT, pero adelantó que también buscará los votos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para asumir la conducción de la Cámara Alta.

Saúl Monreal respaldó la designación y consideró que Martínez Miranda representa la opción más conveniente para encabezar la Mesa Directiva. Reconoció, además, que Fernández Noroña tenía interés en competir nuevamente por la posición.

De esta manera, Morena llegará a la votación del pleno con el respaldo unánime de los 65 senadores que participaron en su reunión interna, pero sin el consenso total de la bancada debido al rechazo expreso de Fernández Noroña.