Investigan posible atentado contra gobernador de Nayarit tras desplome de aeronave en Ixtlán del Río

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TEPIC.- La Fiscalía General de Nayarit investiga si el desplome de una aeronave en la zona serrana de Ixtlán del Río podría estar relacionado con un posible intento de atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, aunque hasta el momento no se ha establecido que exista una relación entre ambos hechos.

La fiscal Ludmila Heredia Verdugo informó que las investigaciones continuarán hasta determinar las causas del accidente y esclarecer si la operación de la aeronave tenía alguna relación con un eventual ataque contra el mandatario estatal.

La aeronave fue localizada en las inmediaciones del poblado Los Mezquites, aproximadamente a tres kilómetros de esa comunidad, en una zona de difícil acceso del municipio de Ixtlán del Río.

De acuerdo con información preliminar, se trataría de un Cessna Citation 501 con matrícula XB-BAR, que habría despegado del Aeropuerto Internacional de Tepic con destino a Aguascalientes. El contacto con el avión se perdió cuando sobrevolaba la zona serrana.

Josh Ojeda, delegado de la Comisión Nacional de Emergencias en Nayarit, informó que en la aeronave viajaban el comandante Oscar Quezada y el copiloto Ricardo, identificados como los pilotos de la unidad.

Después de localizar los restos, personal de emergencia, elementos de la Policía Estatal y Bomberos del Estado se desplazaron al lugar para participar en las labores de búsqueda y procesamiento.

La Fiscalía estatal mantiene preservada la zona, mientras autoridades federales se encargan de las investigaciones relacionadas directamente con la aeronave.

Heredia Verdugo explicó que la Agencia Federal de Aviación Civil será responsable del procesamiento correspondiente y de aplicar los protocolos necesarios para establecer las causas del desplome, incluida la revisión de los dispositivos y registros disponibles de la aeronave.

La fiscal señaló que la primera tarea de los equipos que llegaron al sitio fue determinar si existían sobrevivientes y posteriormente preservar la escena para evitar alteraciones que pudieran afectar las investigaciones.

Paralelamente, la Fiscalía de Nayarit desarrolla líneas de investigación relacionadas con personas que ya fueron detenidas y otras contra quienes se han solicitado órdenes de aprehensión.

La funcionaria no precisó si el gobernador Miguel Ángel Navarro tenía previsto utilizar esa aeronave o si existía algún plan de vuelo relacionado con el mandatario, por lo que la posible conexión con un atentado permanece únicamente como una línea de investigación.

Según Heredia Verdugo, algunas de las personas investigadas tendrían capacidad para desplazarse mediante caminos y brechas entre Tepic y Bahía de Banderas, elemento que también está siendo considerado dentro de las indagatorias.

Las autoridades investigan además otro punto en el que fueron encontrados fragmentos óseos calcinados y dispersos en un arroyo. La fiscal indicó que algunos de los restos podrían corresponder a una persona, aunque serán los estudios periciales los que deberán establecer científicamente su origen e identidad.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es la ubicación relacionada con las operaciones de la aeronave, cercana a una zona del río que, de acuerdo con información de inteligencia mencionada por la fiscal, estaría vinculada con actividades de grupos delictivos.

Heredia Verdugo sostuvo que las autoridades cuentan con información sobre el presunto movimiento de armas y recursos económicos de organizaciones criminales en ese sector, información que también será incorporada a las investigaciones.

A ello se suma un video difundido en redes sociales que, según la fiscal, habría sido grabado en el momento de la explosión de la aeronave y que será considerado como parte de los elementos que deberán analizarse.

Las autoridades estatales y federales mantienen las diligencias para determinar las causas del desplome, establecer qué ocurrió con sus ocupantes y esclarecer si existe alguna relación entre el accidente, las investigaciones sobre grupos delictivos y la hipótesis de un posible atentado contra el gobernador.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado de elementos concluyentes que permitan establecer que la aeronave estuviera destinada a ser utilizada contra Navarro Quintero, por lo que esa posibilidad permanece bajo investigación.