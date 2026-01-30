Comando armado asalta el hospital Galenia de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Un grupo de hombres armados perpetró un asalto violento en el Hospital Galenia durante la madrugada del jueves, lo que provocó una fuerte movilización policiaca. Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera oficial el monto de lo robado ni el alcance total del atraco.

Los hechos ocurrieron entre las 3:00 y las 4:00 horas, cuando varios sujetos vestidos de negro llegaron al hospital a bordo de al menos tres motocicletas. El nosocomio se localiza en la Supermanzana 12, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades de la ciudad.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los agresores ingresaron al hospital y sometieron al personal de seguridad privada que se encontraba de guardia durante la madrugada. Hasta el momento, no se ha confirmado si el robo se limitó al área de recepción o si también fueron despojados de sus pertenencias familiares de pacientes y personal médico que se encontraban en el lugar.

Tras consumar el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga, lo que llevó al personal del hospital a solicitar auxilio a través del número de emergencias 911. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que los presuntos responsables escaparon por el bulevar Luis Donaldo Colosio y posteriormente por la avenida Huayacán, ruta que habría sido identificada mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del sistema C5.

La Fiscalía General de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por el robo y continúa con las entrevistas al personal del hospital y a familiares de pacientes, además de revisar las cámaras de seguridad internas y externas del Hospital Galenia.

Este hecho resulta relevante debido a que dos atracos de alto impacto se registraron en Quintana Roo con pocas horas de diferencia, ambos en sitios ampliamente conocidos y concurridos: el Hospital Galenia de Cancún y el hotel Diamante K de Tulum, donde en este último caso sí hubo detenidos, tres hombres y una mujer.