Le reclama a su cita por usar IA en sus fotos y ésta lo manda al hospital

Comparte esta Noticia

COAHUILA.- Policías municipales atendieron una inusual emergencia este fin de semana, luego de que un hombre resultara herido tras ser agredido con los tacones de su cita durante un encuentro en una plaza comercial. El motivo del altercado habría sido un reclamo por las diferencias entre las fotografías publicadas por la mujer en redes sociales y su apariencia real.

De acuerdo con el testimonio del afectado, ambos se conocieron a través de Facebook, donde la mujer compartía imágenes que lo motivaron a invitarla a salir. La cita fue acordada en un centro comercial para convivir y comer juntos.

Al verse por primera vez, el hombre notó que la mujer lucía distinta a las imágenes que había visto en línea. “Yo fui muy emocionado y me llevé una decepción”, declaró a los agentes que atendieron el incidente.

Tras el comentario, la mujer reaccionó violentamente y lo golpeó en el rostro con sus tacones, provocándole una herida leve en el ojo. El hombre fue trasladado a la Cruz Roja local, donde recibió atención médica.

De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer reconoció haber utilizado la herramienta de inteligencia artificial Gemini para “retocar” sus fotografías y “dar una mejor impresión”. Aunque no se reportó ninguna detención, la agresión fue documentada por las autoridades como un incidente menor.

En redes sociales circularon imágenes de la mujer sin alteraciones digitales, lo que reavivó el debate sobre el uso de inteligencia artificial y filtros en aplicaciones de fotografía.