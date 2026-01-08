Refuerza director del ISSSTE, Martí Batres, acciones de salud y vivienda en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó recientemente dos acciones importantes en Chetumal para reforzar el bienestar social y la atención médica de la derechohabiencia.

Batres anunció una inversión de más de 700 millones de pesos para la conversión de la Clínica Hospital “Chetumal” del ISSSTE en un Hospital General. Este proyecto ampliará significativamente la capacidad de atención médica de la institución en el sur de Quintana Roo y municipios cercanos, con un hospital que pasará de 30 a 90 camas censables, contará con cinco quirófanos totalmente equipados, y ofrecerá servicios especializados como quimioterapia, inhaloterapia, diálisis, hemodiálisis, laboratorio, banco de sangre y rayos X.

El proyecto beneficiará a 100 mil 992 derechohabientes del sur del Estado.

Asimismo, en un evento realizado en el Centro de Convenciones de Chetumal, entregó 300 constancias de finiquito del FOVISSSTE a igual número de acreditados, lo que les garantiza la propiedad legal de su vivienda sin adeudos pendientes. A través del Programa de Justicia Social, impulsado por el gobierno federal, se condonaron deudas que en muchos casos superaban cientos de miles de pesos, entregando certeza patrimonial y alivio financiero a pensionados, jubilados y trabajadores del estado.

Martí Batres destacó el caso del pensionado Félix Serratos Pérez, a quien se le condonó un millón 74 mil pesos de deuda crediticia para que legalmente pueda ser dueño de su vivienda.

“El señor Félix Serratos Pérez, él tuvo un crédito de 429 mil pesos, se le había cobrado o había pagado 874 mil y debía, sin embargo, un millón 74 mil pesos. En este momento se le está quitando toda la deuda de un millón 74 mil pesos, ya no debe nada. (…) Me da mucho gusto que ustedes, 300 acreditados del FOVISSSTE, hoy se vayan con su vivienda y sin adeudo alguno con la institución”, subrayó.

El titular del ISSSTE realizó estos anuncios acompañado de autoridades estatales, entre ellas la gobernadora Mara Lezama Espinosa, reforzando la coordinación entre instancias federales y estatales para mejorar la calidad de vida de los derechohabientes en la región.