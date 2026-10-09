Balacera en penal de Mazatlán deja 10 muertos, incluido un niño de dos años, y 16 heridos

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MAZATLÁN.- Una riña con disparos de armas de fuego en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita, y 16 lesionados, mientras las autoridades mantienen un operativo de seguridad para descartar nuevos enfrentamientos dentro del reclusorio.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que el incidente comenzó cuando personal de custodia escuchó detonaciones procedentes de los módulos 4 y 5, lo que motivó la intervención del Grupo Interinstitucional para controlar la situación.

Tras el ingreso de los elementos de seguridad, las autoridades lograron restablecer el orden y comenzaron una revisión de las instalaciones, durante la cual localizaron dos armas cortas calibre 9 milímetros.

“Las armas que hasta ahorita se han localizado son armas cortas, calibre 9 mm”, declaró el funcionario, quien precisó que las inspecciones continuaban para detectar otros objetos prohibidos y prevenir nuevos hechos de violencia.

Entre las víctimas mortales se confirmó la presencia de un menor de apenas dos años, quien había ingresado al centro penitenciario como visitante y perdió la vida durante los acontecimientos.

Téllez López señaló que el Gobierno estatal tuvo conocimiento de la muerte del niño y que se establecerá comunicación con sus familiares para ofrecerles acompañamiento y los apoyos correspondientes.

“Harán un acercamiento con la familia del menor para darle todos los apoyos”, expresó el secretario al referirse a las medidas previstas por las autoridades.

Las otras nueve personas fallecidas eran internos del establecimiento penitenciario, cuyas identidades no habían sido dadas a conocer al momento del reporte. Tampoco se proporcionaron los nombres de los 16 lesionados ni información detallada sobre la gravedad de sus heridas.

El enfrentamiento puso nuevamente bajo revisión las condiciones de seguridad del penal, particularmente los mecanismos de vigilancia y control para impedir el ingreso de armas de fuego a las instalaciones.

Sobre este punto, Téllez López explicó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigar cómo llegaron las pistolas al interior del centro penitenciario y determinar si existió alguna participación o complicidad de servidores públicos.

El titular de Seguridad Pública aseguró que su dependencia colaborará con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Aunque las autoridades todavía no habían confirmado oficialmente el origen de la riña, otra de las versiones difundidas sobre el enfrentamiento señala que el ataque habría tenido como objetivo a Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como “El Owen”, identificado como presunto integrante de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Martínez Larios es vinculado con el grupo conocido como Los Hermanos Martínez, al que las autoridades han señalado por su presunta participación en hechos de violencia registrados en los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia, en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con los antecedentes de seguridad difundidos sobre esta organización, “El Owen” es hermano de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como presunto jefe regional de Los Chapitos en la zona sur de la entidad y quien se encuentra prófugo.

Otro integrante de la misma familia es Gabriel Nicolás Martínez Larios, conocido como “El Gabito” o “El 80”, señalado como operador armado de esa facción en Mazatlán y detenido por las fuerzas de seguridad en junio pasado.

Sin embargo, la versión de que el enfrentamiento tuvo como propósito atacar a “El Owen” no había sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación, por lo que el móvil de los hechos permanecía sin esclarecer.

La Fiscalía General del Estado asumió las investigaciones para determinar cómo se produjo la confrontación, identificar a los responsables de las muertes y establecer la procedencia de las armas utilizadas.

De manera paralela, personal de trabajo social inició las gestiones para contactar a los familiares de las personas fallecidas y proporcionarles información sobre lo ocurrido.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas al Centro Penitenciario El Castillo hasta nuevo aviso, mientras continúan las revisiones y el despliegue de seguridad en sus instalaciones.

A través de un video difundido en redes sociales, se informó que el resto de la población penitenciaria se encontraba bajo resguardo y que los elementos de seguridad permanecían dentro del establecimiento para preservar el orden.

El operativo continúa mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de la riña, determinar si hubo participación de personal penitenciario en el ingreso de las armas y establecer las responsabilidades por la muerte de las 10 personas, incluido el menor que se encontraba de visita.