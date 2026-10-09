Estefanía Mercado acompaña a Mara Lezama en el 52 aniversario de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, acompañó a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en los actos conmemorativos por el 52 aniversario de la conversión de Quintana Roo en Estado Libre y Soberano, marco en el que reconoció el trabajo de hombres y mujeres que forjaron la historia, identidad y transformación de la entidad.

“Como mujer nacida en Chetumal, me siento profundamente orgullosa de nuestras raíces, de nuestra gente y de las familias fundadoras que, con esfuerzo y tenacidad, nos enseñaron a amar esta tierra”, dijo.

Estefanía Mercado destacó el crecimiento que ha registrado Quintana Roo a lo largo de sus 52 años como entidad federativa y reconoció -además- el trabajo que realizan los distintos órdenes de gobierno para atender las necesidades de las familias quintanarroenses.

La alcaldesa playense sostuvo que la celebración del aniversario de Quintana Roo representa una oportunidad para reconocer a las generaciones de mujeres y hombres que han contribuido a construir la entidad y, al mismo tiempo, refrendar el compromiso de continuar impulsando acciones que generen bienestar y oportunidades para sus habitantes.

“Hoy celebramos nuestra historia, honramos a quienes nos abrieron camino y abrazamos con esperanza el gran futuro que vamos a construir juntas y juntos”, agregó.

Asimismo, manifestó su satisfacción por acompañar a la gobernadora Mara Lezama y a representantes de los distintos sectores políticos y sociales del estado en esta fecha conmemorativa.

“Estoy muy contenta de poder acompañar a nuestra gobernadora y a toda la clase política de Quintana Roo que vienen a celebrar el 52 aniversario del Estado”, puntualizó.

La Presidenta Municipal también destacó la transformación que vive Playa del Carmen, particularmente en materia de seguridad, infraestructura social y deportiva, recuperación de espacios públicos, mejoramiento de la imagen urbana y fortalecimiento de su actividad turística.

En el inicio de las festividades conmemorativas, Estefanía Mercado participó en la ceremonia de izamiento de la monumental Bandera de Quintana Roo, en la Plaza Cívica de la Explanada de la Bandera, y posteriormente acudió a la Sesión Solemne del Congreso del Estado, donde se dio lectura al decreto mediante el cual Quintana Roo se erigió como Estado Libre y Soberano, como parte integrante de la Federación.

A 52 años de su transformación en Estado Libre y Soberano, Quintana Roo conmemora una historia marcada por el crecimiento de sus municipios y por la participación de sus comunidades en la construcción del presente y futuro de la entidad.

Como parte de su agenda de trabajo, Estefanía Mercado participó en la reunión de la Mesa de Seguridad, donde dio a conocer los avances logrados en Playa del Carmen y la inversión destinada para hacer frente a la delincuencia.