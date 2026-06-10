Belice analiza crear Tarjeta de Visitante Regional para mexicanos del sureste

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BELICE.- Belice se encuentra en proceso de preparar una Tarjeta de Visitante Regional dirigida a habitantes de cinco estados del sureste mexicano: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. La medida busca facilitar el ingreso temporal de visitantes procedentes de esta región, especialmente de las zonas fronterizas con el país centroamericano.

Actualmente, los ciudadanos mexicanos ingresan a Belice principalmente mediante pasaporte y los permisos migratorios correspondientes. La nueva tarjeta se plantea como una alternativa para quienes realizan visitas de corta duración y no cuentan con pasaporte vigente.

De acuerdo con antecedentes de este esquema, el documento permitiría permanecer en territorio beliceño hasta por siete días y estaría enfocado en fomentar la movilidad regional, particularmente entre comunidades que mantienen vínculos comerciales, turísticos y familiares a ambos lados de la frontera.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recuerda que los mexicanos no requieren visa para ingresar a Belice y pueden permanecer hasta 30 días, aunque la autorización final depende de las autoridades migratorias de ese país. Entre los requisitos habituales se encuentran presentar pasaporte vigente, acreditar hospedaje, demostrar solvencia económica para la estancia y completar los formatos migratorios correspondientes.

La eventual implementación de esta tarjeta podría fortalecer el intercambio turístico y comercial entre Belice y el sureste mexicano, además de agilizar los cruces fronterizos de corta duración, particularmente en la región de Chetumal y la frontera sur de Quintana Roo.

Sin embargo, las autoridades aún no han dado a conocer detalles oficiales sobre requisitos, costos, vigencia o puntos de expedición del documento.

Mientras el programa es formalizado, se recomienda a los viajeros verificar la información a través de canales oficiales y evitar intermediarios o gestores que ofrezcan supuestos permisos especiales, con el fin de prevenir posibles fraudes relacionados con trámites migratorios.