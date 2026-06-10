No habrá inspecciones ni cobros por proyectar encuentros mundialistas en Cancún

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CANCÚN.- El Ayuntamiento de Benito Juárez aclaró que no realizará inspecciones ni solicitará permisos especiales a establecimientos comerciales por la transmisión de partidos de futbol relacionados con eventos deportivos internacionales, incluido el Mundial.

A través de un comunicado, la administración municipal señaló que carece de facultades legales para verificar, autorizar o cobrar derechos relacionados con la difusión de encuentros deportivos, así como para supervisar asuntos vinculados con derechos de autor, propiedad intelectual o uso de marcas registradas.

La autoridad municipal destacó que restaurantes, bares, comercios y demás negocios del municipio pueden operar con tranquilidad respecto a la transmisión de los partidos, ya que no se implementarán operativos específicos ni se aplicarán cobros extraordinarios por este concepto.

Asimismo, precisó que cualquier tema relacionado con derechos de transmisión o propiedad intelectual corresponde a instancias distintas al gobierno municipal, por lo que estos asuntos quedan fuera de su ámbito de competencia.

La aclaración busca brindar certeza a empresarios y propietarios de establecimientos que prevén ofrecer a sus clientes la posibilidad de seguir los encuentros deportivos durante el desarrollo del torneo.

No obstante, el Ayuntamiento recordó que continuarán las verificaciones ordinarias en materias que sí forman parte de sus atribuciones, como la revisión de licencias de funcionamiento, horarios de operación, medidas de protección civil y demás requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Las autoridades enfatizaron que estas inspecciones forman parte de los procedimientos habituales que se realizan durante todo el año y que no están relacionadas con la transmisión de eventos deportivos.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró su compromiso de actuar con apego a la legalidad, garantizando certeza jurídica tanto para los ciudadanos como para el sector empresarial.