Benito y las postrimerías

Signos

“La decadencia de la cultura se expresa en la atrofia del lenguaje”, apuntaba Max Horkheimer.

(El lenguaje define la civilización humana y se degrada con la automatización progresiva.)

Bad Bunny es producto y expresión de la cultura. Y también un instrumento de la mercadotecnia de última generación.

La NFL se expande. El antitrumpismo creciente tambien se capitaliza en la industria de los espectáculos populares globales.

Y el show del medio tiempo del Super Bowl sesenta sirvió igualmente para parchar la pobreza histórica de la temporada y del partido final (que más que a nadie debe haber aburrido a los íconos del futbol americano asistentes como invitados especiales, entre ellos los de la épica grandiosa de los setenta y los ochenta, la de los inmortales nombres y dinastías, la de Fernando Von Rossum y su reinvención narrativa; época, por otra parte, de umbrales civilizatorios: de cumbres literarias, filosóficas, estéticas y humanísticas, en general, que marcaron el descenso, asimismo, de los valores de la estética y la palabra en las primeras vísperas del integracionismo digital de las punto com, la espiritualidad de la Inteligencia Artificial, ‘la civilización del espectáculo’, la instantaneidad del tiempo y el espacio, los héroes automáticos y ultrasensoriales de Marvel, la ‘singularidad’ de Musk y el internacionalismo del ‘Mundo libre’ de Donald Trump.)

