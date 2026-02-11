EU suspende vuelos en El Paso tras incursión de drones vinculados a cárteles mexicanos

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que drones presuntamente vinculados a cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense en la zona de El Paso, Texas, lo que derivó en la suspensión temporal de vuelos en el aeropuerto local.

A través de la red social X, Duffy señaló que la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Defensa actuaron con rapidez ante lo que calificó como una “incursión de drones de un cártel”. Aseguró que la amenaza fue neutralizada y que no existe riesgo para los viajes comerciales en la región.

“La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Las restricciones se han levantado y los vuelos normales se están reanudando”, escribió el funcionario, citando el aviso oficial de la FAA.

La noche del martes, la FAA había emitido un aviso suspendiendo todos los vuelos en El Paso “por razones especiales de seguridad”. La restricción entró en vigor a las 23:30 horas locales y, en principio, se mantendría hasta el 20 de febrero; sin embargo, fue levantada horas después.

Aunque inicialmente no se detallaron los motivos del cierre, The New York Times citó a una fuente con conocimiento del caso, quien señaló que la medida podría estar relacionada con una prueba de nueva tecnología antidrones realizada por el Ejército en la base militar de Fort Bliss, ubicada en las cercanías.

La restricción aérea abarcó un radio de aproximadamente 16 kilómetros alrededor de El Paso y la comunidad vecina de Santa Teresa, Nuevo México. La medida se implementó en un contexto de tensión creciente entre Washington y México, tras las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones más contundentes contra los cárteles mexicanos, designados por su gobierno como organizaciones terroristas.

Por su parte, la congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, afirmó que no existía “ninguna amenaza” para la población y cuestionó la versión oficial. “La información que proviene de la administración no cuadra (…) Ha habido incursiones con drones desde México desde que los drones existen. Así que esto no es nada nuevo”, declaró en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el aeródromo de Santa Teresa fue el punto donde aterrizó en julio de 2024 la aeronave que transportaba a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y a Joaquín Guzmán López, quienes fueron detenidos por autoridades estadounidenses.