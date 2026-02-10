Candidatos y turismo empobrecedor

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Eugenio Segura, Rafael Marín, Estefanía Mercado, Marybel Villegas, Ana Patricia Peralta, Atenea Gómez Ricalde, María del Carmen Hernández, quien sea el candidato de Morena y próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo, deberá tener y demostrar una visión de Estado de mediano y largo plazo; no solo visión cortoplacista.

¿O van a seguir pateando el bote? ¿Van a hablar ante el electorado del estado real que guarda el turismo? ¿Van a seguir con la cantaleta de los récords “históricos” de vuelos y visitantes?, ¿Van a seguir con una visión meramente administrativa de gobernar?

Cualquiera de ellos que sea candidata o candidato, deberá tener claro que el modelo de turismo en Quintana Roo está desgastado y hasta podríamos decir, podrido, en palabras de jefe máximo López Obrador.

Desde 2010 el turismo ya estaba agotado; ahora el nivel de pobreza que sigue generando en comunidades indígenas y más de 200 colonias irregulares que rodean al Cancún de clase mundial; una vergüenza que esconden bajo la alfombra. Solo demuestra que es necesario poner en la mesa el tema del turismo; cuando menos reconocer que se debe hacer algo y comenzar una reconversión o transformación como le quieran llamar.

Los políticos no lo hacen. Es como convocar al diablo si hablas mal del turismo “el motor turístico de México”… “México está de moda”… récords en vuelos y número de visitantes…

TURISMO RICO CON TRABAJADORES POBRES

El tema es que no podemos seguir sosteniendo una industria altamente rentable con trabajadores en pobreza laboral, tal como lo documentan las estadísticas del CONEVAL y del INEGI.

SALARIOS

En Quintana Roo, el salario promedio en 2024 era apenas de 8,320 pesos, según el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable 2050 presentado hace apenas algunas semanas.

Y agregamos que en ese año, el salario promedio de los trabajadores del gran turismo en Quintana Roo, era entre 9 mil y 11 mil pesos, inferior a la línea de pobreza laboral que el Coneval establecía en ese mismo año, en 12 mil 300 pesos mensuales.

No podemos seguir planificando una economía sin incluir estos datos, minimizarlos o esconderlos.

El candidato o candidata a gobernar Quintana Roo tendrá que hablar de estos temas y empezar a construir una estrategia con la federación, porque ningún estado lo podrá hacer solo.

En la agenda de la 4T el turismo no aparece.

LA CRISIS OCULTA DE 2025

Otro ejemplo, en 2025 la industria del turismo vivió una crisis que se ha querido ocultar. No fue solo Tulum, donde explotó el dato; se trató de un ligero estancamiento del crecimiento constante al que está acostumbrado. Y no es una crisis coyuntural, sino que tiene indicios estructurales.

De acuerdo con el INEGI, durante el tercer trimestre de 2025, cuando el producto interno bruto (PIB) a nivel nacional se contrajo 0.3 por ciento, los estados que registraron las mayores caídas en su actividad económica, fueron Campeche con un descenso de 3.8% trimestral; Coahuila, 2.4%; Durango, 2%; Guanajuato y Quintana Roo, con una contracción de 1.6%. Por encima de la contracción nacional.

Si queremos hablar de un desarrollo sustentable, es impostergable hacer un diagnóstico realista del estado que guarda la industria del turismo y su relación con el desarrollo del estado, el cuidado del ambiente y la calidad laboral de sus trabajares. Hay que analizar el turismo, de una manera integral y transversal.

En palabras de la 4T, al turismo le urge una transformación. No puede haber un gobierno que se dice humanista, si no incluyen en el desarrollo el factor humano. ¿Tendrán ánimo quienes aspiran a gobernar Quintana Roo de hablar de estos temas? Usted tiene la última palabra.