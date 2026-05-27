Bloquean carretera en Chetumal para denunciar abusos en el Cereso

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CHETUMAL- Familiares de personas privadas de la libertad bloquearon este miércoles la carretera ubicada frente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal para denunciar presuntos abusos y restricciones al interior del penal, además de exigir la destitución de la directora, Jetzael Elena Martínez Cisneros.

Los manifestantes señalaron que los internos enfrentan condiciones críticas dentro del centro penitenciario, principalmente por la falta de atención médica y el desabasto de medicamentos.

Asimismo, denunciaron que presuntamente se aplican sanciones de manera arbitraria contra las personas privadas de la libertad.

Otra de las inconformidades expresadas por los familiares fue la restricción para ingresar productos básicos al penal, situación que, aseguraron, obliga a adquirir artículos dentro de la tienda del Cereso a precios más elevados que en el exterior.

Indicaron que esta medida representa una carga económica adicional para las familias de los internos.

El bloqueo generó afectaciones parciales a la circulación en la zona, mientras los inconformes exigían la intervención de las autoridades estatales y penitenciarias.

Hasta el momento, autoridades del sistema penitenciario de Quintana Roo no han emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones ni sobre la protesta realizada a las afueras del penal.