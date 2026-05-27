Omar García Harfuch reporta reducción del 49% en homicidios dolosos en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el promedio diario nacional de homicidios dolosos disminuyó de manera preliminar 49 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el funcionario federal aseguró que esta reducción es resultado de la estrategia de seguridad implementada desde el inicio de la actual administración.

Explicó que la política de seguridad se basa en tres ejes principales: el combate a la impunidad y la corrupción, el fortalecimiento de la coordinación institucional y el incremento de las capacidades de inteligencia e investigación.

García Harfuch destacó que el gobierno federal realizó una inversión histórica en infraestructura y presencia operativa, mediante la construcción de más de 600 cuarteles y el despliegue de más de 120 mil elementos de seguridad en las 32 entidades del país.

El secretario también informó que el Centro Nacional de Inteligencia fortaleció su capacidad operativa con un aumento de 30 por ciento en su personal durante el último año y medio, incorporando más de mil agentes y nuevas herramientas tecnológicas.

Añadió que, gracias a las reformas aprobadas en materia de seguridad, actualmente se integran labores de inteligencia militar, naval, financiera, civil y estatal para generar operativos coordinados y acciones preventivas.

“Se han emitido más de 4 mil 600 alertas para prevenir homicidios, atentados y delitos de alto impacto”, señaló.

En cuanto a resultados operativos, detalló que desde el inicio de la administración federal se logró la detención de 54 mil 297 personas por delitos de alto impacto, así como de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados con actividades ilícitas, incluidos siete alcaldes en funciones.

Asimismo, informó que México extraditó a 92 objetivos prioritarios hacia Estados Unidos entre 2025 y 2026, entre ellos integrantes de distintos grupos criminales acusados de secuestro, extorsión y ataques contra autoridades.

El titular de la SSPC indicó además que fuerzas federales aseguraron cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas, lo que generó pérdidas económicas millonarias a organizaciones criminales.

Según García Harfuch, estas acciones redujeron la capacidad financiera y operativa de los grupos delictivos, particularmente en la compra de armas y el reclutamiento de personas.

Finalmente, aseguró que al cierre de 2025 el promedio diario nacional se ubicó en 52 homicidios, el nivel más bajo registrado en la última década.