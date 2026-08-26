Sheinbaum respalda explicación de Mara Lezama por viajes privados

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la explicación ofrecida por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sobre los viajes privados que realizó durante su administración y por los que fue cuestionada públicamente.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue interrogada sobre los señalamientos contra la mandataria quintanarroense por haber utilizado vuelos particulares hacia distintos destinos.

“La gobernadora explicó que sí hizo viajes, pero con sus recursos personales”, respondió la presidenta.

La declaración ocurre después de que Lezama Espinosa reconociera haber realizado viajes en servicios privados, pero rechazara que éstos fueran pagados con recursos públicos.

La gobernadora explicó previamente que algunos de esos traslados estuvieron relacionados con asuntos familiares y con la necesidad de compaginar sus responsabilidades personales con sus funciones como titular del Ejecutivo estatal.

“Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar y, en lo que corresponde a mis funciones como servidora pública, mi manejo en cada viaje responde a los principios normativos de gobierno”, manifestó Mara Lezama.

La mandataria estatal también había asegurado que ninguno de los vuelos privados señalados fue cubierto con dinero del erario.

Con su declaración de este miércoles, Sheinbaum dio por válida la explicación pública ofrecida por la gobernadora de Quintana Roo y destacó que los recursos utilizados para los traslados fueron personales, de acuerdo con lo informado por la propia Mara Lezama.