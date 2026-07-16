Bonilla señala de ilógicas acusaciones de Marina del Pilar por audios filtrados; analiza denunciarla

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BAJA CALIFORNIA.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, rechazó las acusaciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien lo señaló de haber organizado una presunta trampa relacionada con los audios filtrados de conversaciones que sostuvo con supuestos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

A través de un comunicado, Bonilla negó haber participado en reuniones o gestiones de ese tipo y sostuvo que la mandataria estatal enfrenta una “crisis de pánico” ante las investigaciones que, según afirmó, se desarrollan en Estados Unidos.

El exmandatario calificó de “ilógico” que Marina del Pilar lo señale como responsable de facilitarle contactos o apoyo, cuando ella misma lo ha identificado públicamente como uno de sus principales adversarios políticos.

“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expresó.

Bonilla también cuestionó a la gobernadora sobre las circunstancias en las que presuntamente ingresó a Estados Unidos pese a los problemas relacionados con su visa y las reuniones que, según dijo, habría sostenido con autoridades de ese país.

Asimismo, la emplazó a explicar el contenido de los audios difundidos y reiteró que no tuvo participación alguna en los hechos.

“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, señaló.

El también comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California sostuvo que los señalamientos en su contra obedecen a la situación política que enfrenta la gobernadora y aseguró que diversos liderazgos de Morena han dejado de respaldarla.

Finalmente, informó que su equipo jurídico analiza las acciones legales que podrían emprender para defender su honor y reputación.

La respuesta de Jaime Bonilla se produjo después de que Marina del Pilar Ávila lo acusó públicamente de haber organizado un montaje mediante la difusión de audios que, de acuerdo con la gobernadora, fueron manipulados y sacados de contexto.