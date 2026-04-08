Confirma Sheinbaum múltiples derrames en Golfo de México; especialistas investigan causas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que fueron varios los derrames de petróleo registrados en aguas del Golfo de México, y aseguró que un equipo científico analiza las causas y el impacto del fenómeno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que un grupo interdisciplinario integrado por especialistas de 11 instituciones de investigación revisa imágenes satelitales correspondientes a los días en que ocurrieron los incidentes.

“Vamos a esperar las conclusiones del grupo científico”, señaló, al indicar que en los próximos días se realizará una segunda conferencia para dar a conocer los resultados del análisis.

Sheinbaum detalló que la investigación se centra en dos aspectos fundamentales: determinar las causas de los derrames —al considerar que “probablemente no solo fue uno”— y esclarecer el origen de la presencia de hidrocarburo tanto en el mar como en playas.

“Si hubo problema, debe haber consecuencias”, advirtió la jefa del Ejecutivo, al subrayar que se actuará contra los responsables en caso de confirmarse irregularidades.

En paralelo, explicó que otro eje de atención es la limpieza del petróleo, tanto en aguas marinas como en zonas costeras. Indicó que desde el primer reporte, brigadas de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Marina trabajan en las labores de contención y saneamiento.

“No hubiéramos promovido el turismo en la zona si hubiéramos encontrado algo en las aguas”, afirmó la presidenta.

Finalmente, señaló que hasta el momento no existe ninguna queja por parte del gobierno de Estados Unidos sobre una posible afectación en sus costas derivada de estos derrames.