Quintana Roo no tendrá nuevas áreas naturales protegidas este año: Ibanqroo

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CHETUMAL.- El Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado de Quintana Roo (Ibanqroo) descartó la creación de nuevas áreas naturales protegidas estatales durante lo que resta de 2026 y anunció que concentrará sus esfuerzos en fortalecer las 10 que actualmente existen en la entidad.

El director general del organismo, Javier Carballar Osorio, explicó que los proyectos de nuevas áreas que se contemplaban en administraciones anteriores fueron incorporados a esquemas de protección federal.

“Tenemos 10 áreas protegidas estatales y, por el momento, no está prevista la creación de alguna más. Las que se tenían contempladas pasaron a ser áreas protegidas federales”, señaló.

El funcionario informó que el Gobierno del Estado obtuvo recursos provenientes de fondos internacionales, así como de los gobiernos federal y estatal, para reforzar las acciones de conservación en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Entre las zonas que recibirán atención prioritaria mencionó la laguna Chacmuchuch, en el norte del estado; Xcacel-Xcacelito, en la zona centro; y la Bahía de Chetumal, considerada la mayor área natural protegida estatal.

Carballar Osorio destacó que en todas las áreas protegidas operan subconsejos integrados por ejidatarios, empresarios, organizaciones civiles, instituciones académicas y autoridades, encargados de definir las acciones para su conservación.

Como parte de estos trabajos, la semana pasada se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del subconsejo del Área Natural Protegida de Bacalar, donde comenzaron a establecerse las estrategias que se implementarán en ese sitio.

El titular del Ibanqroo reiteró que la participación ciudadana y la coordinación entre los distintos sectores son fundamentales para preservar las áreas naturales de mayor importancia biológica en Quintana Roo.