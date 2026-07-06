Cabildo de Tulum nombra a Rubén Raciel Ek Cruz como nuevo tesorero municipal

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TULUM.- El Cabildo de Tulum aprobó, durante su décima segunda sesión extraordinaria realizada de manera virtual, el nombramiento de Rubén Raciel Ek Cruz como nuevo tesorero municipal.

Hasta antes de su designación, Ek Cruz se desempeñaba como director de Catastro del Ayuntamiento, cargo al que renunció para asumir la titularidad de la Tesorería. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado quién ocupará esa dirección.

Tras su nombramiento, el nuevo tesorero rindió protesta ante los integrantes del Cabildo, comprometiéndose a cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo.

La designación ocurre después de la renuncia de Vicente Aldape Moncada, quien dejó la Tesorería luego de haber sido detenido el pasado 2 de julio por elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Cancún por la portación de armas de fuego. Posteriormente, el exfuncionario recuperó su libertad.

En un mensaje difundido en redes sociales, Aldape Moncada informó que decidió separarse del cargo tras los hechos ocurridos.

Con este relevo, el Ayuntamiento de Tulum restablece la titularidad de la Tesorería Municipal, mientras permanece pendiente el nombramiento de la persona que asumirá la Dirección de Catastro.