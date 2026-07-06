Sheinbaum envía mensaje de apoyo a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana de Futbol luego de su eliminación frente a Inglaterra en la Copa del Mundo, al reconocer el esfuerzo del equipo e invitar a la afición a mantener el orgullo por el desempeño del conjunto nacional.

La mandataria siguió el encuentro desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y al término del partido publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su apoyo a la plantilla tricolor.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre”, escribió.

Sheinbaum también destacó el comportamiento de la afición y la organización del torneo en territorio nacional, al asegurar que el país mostró su capacidad como sede de eventos internacionales.

“A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”, expresó.

Con este mensaje, la presidenta reconoció el esfuerzo de la Selección Mexicana pese a la eliminación y resaltó la respuesta de la afición durante el Mundial, así como la imagen que, dijo, proyectó el país como anfitrión del torneo.