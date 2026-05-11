“Fui vinculado sin pruebas”: vicealmirante ligado a huachicol pide ayuda a Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una quinta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que denunció haber sido vinculado a proceso sin pruebas suficientes y acusó violaciones a su derecho de defensa y a la presunción de inocencia.

En la misiva, el mando naval aseguró que enfrenta un proceso judicial sin que existan elementos claros que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar en los delitos que se le imputan relacionados con delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

“Se me vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar”, expresó Farías Laguna, quien afirmó haber sido víctima de un “efecto corruptor” derivado de una conferencia de prensa realizada un día antes de su audiencia de vinculación.

El vicealmirante sostuvo que dicha exposición pública lo presentó anticipadamente como culpable, situación que —aseguró— ha derivado en ocho meses de prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En el documento, Farías Laguna solicitó nuevamente la intervención de la presidenta Sheinbaum para que la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República le proporcionen la información y pruebas que, afirma, sustentan las acusaciones en su contra, con el fin de preparar adecuadamente su defensa.

“Le solicito que tanto la FGR como la Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa”, señaló en la carta escrita de su puño y letra.

El mando naval también acusó que las autoridades pretenden reservar información bajo argumentos de seguridad nacional, lo que —dijo— lo mantiene en un estado de indefensión jurídica al impedirle conocer plenamente la carpeta de investigación.

Farías Laguna sostuvo que las irregularidades en el proceso han afectado tanto su carrera como a su familia, aunque afirmó mantener confianza en la justicia y en los principios expresados por la mandataria federal en sus conferencias matutinas.

Además, recordó que su hermano, el almirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, fue detenido en Argentina el pasado 23 de abril con fines de extradición.

En la carta, el vicealmirante insistió en que las autoridades no han presentado pruebas “fehacientes y contundentes” que acrediten su culpabilidad, pese a que, afirmó, así lo exige el propio discurso oficial sobre justicia y legalidad.