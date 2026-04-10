Mara Lezama encabeza mesa de seguridad en Chetumal

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó este viernes una reunión de la Mesa de Seguridad estatal en la capital, donde se analizaron los avances de las estrategias implementadas en los 11 municipios.

Durante el encuentro, autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los resultados de las acciones coordinadas, con énfasis en el fortalecimiento de la presencia policial, así como en el desarrollo de capacidades en materia de investigación y procuración de justicia.

La administración estatal destacó que este trabajo conjunto busca mantener condiciones de paz y orden, favoreciendo un entorno seguro para la población y el desarrollo de las actividades cotidianas.

Asimismo, la mandataria subrayó que la estrategia de seguridad se basa en un enfoque integral que combina operativos de vigilancia con acciones de proximidad social, con el objetivo de fortalecer la relación entre autoridades y ciudadanía.

Indicó que estas medidas son clave para preservar la tranquilidad de las familias quintanarroenses, así como para brindar certeza a los visitantes que arriban al estado, uno de los principales destinos turísticos del país.