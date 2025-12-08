Estefanía Mercado lleva la “Chambamanía” a la colonia Luis Donaldo Colosio

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con un marcado enfoque social y comunitario, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó este domingo una nueva jornada de “Chambamanía” en la colonia Luis Donaldo Colosio, una iniciativa que se reafirma como un programa efectivo y cercano a las familias playenses durante su administración.

De acuerdo con la munícipe Estefanía Mercado, la jornada tiene el propósito de reducir barreras y facilitar el acceso a trámites y apoyos institucionales de manera directa y gratuita a los habitantes de Playa del Carmen, reafirmando su visión de construir un gobierno presente, sensible y resolutivo.

Durante el recorrido, entregó paquetes alimentarios del programa “Playa Llena, Corazón Contento”, considerado uno de los más exitosos de su administración por su impacto directo en la economía familiar.

Asimismo, hizo entrega de triciclos en apoyo a familias trabajadoras, como herramienta para fortalecer su actividad económica y contribuir a mejorar su calidad de vida.

La jornada, realizada en el domo de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, ofreció los siguientes apoyos:

•Atención integral del DIF Municipal; Afiliación al programa de salud “Salud sin tanto choro”

•Servicios del programa alimentario “Playa llena, corazón contento”

•Asesoría en vivienda y regularización de la tierra

•Trámites de Tesorería, Catastro y Registro Civil

•Vacunación y atención médica para mascotas

•Acompañamiento jurídico, psicológico y preventivo del Instituto de las Mujeres

•Consultas médicas, nutricionales y orientación preventiva y,

•Actividades artísticas y culturales para la convivencia familiar

En el domo también se instalaron módulos de la Secretaría del Bienestar (SEBIEN) que, a través del programa Fábrica de Artes y Oficios (FARO) continuó con la entrega de máquinas de coser a mujeres playenses interesadas en capacitarse y fortalecer su economía familiar.

Estefanía Mercado consideró que la “Chambamanía” es la expresión de un modelo de gobierno territorial, cercano y humano, que escucha, atiende y responde sin rodeos a las necesidades de cada colonia.

La edil cerró su participación atendiendo en audiencia pública a decenas de playenses que externaron sus demandas más sentidas, la mayoría de las cuales fueron solventadas de inmediato por funcionarios del gabinete municipal.

La presidenta municipal agradeció el acompañamiento del presidente honorario del Sistema DIF Municipal, Eduardo Asensio, y de la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez Estrada, cuya coordinación permitió garantizar una atención integral a las familias asistentes.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Playa del Carmen refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad más justa, más humana y con oportunidades para todas y todos.