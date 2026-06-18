Cancún y Costa Maya resienten menor llegada de viajeros durante Mundial 2026

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El arranque del Mundial de Futbol 2026 no ha generado, hasta ahora, el repunte turístico que empresarios del sector esperaban para Quintana Roo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), la ocupación hotelera en Cancún se ubicó en 56 por ciento durante los primeros días del torneo, mientras que la Costa Maya reportó apenas 29.1 por ciento.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), explicó que una de las principales causas de esta situación ha sido la reconfiguración de rutas aéreas por parte de las aerolíneas estadounidenses.

Según detalló, las compañías aéreas han privilegiado vuelos internos para atender la demanda generada por las ciudades sede de la Copa del Mundo en Estados Unidos, lo que redujo temporalmente la llegada de viajeros hacia los destinos turísticos de Quintana Roo.

Pese a este panorama, el dirigente hotelero consideró que aún existe la posibilidad de una recuperación conforme avance el torneo, particularmente con el incremento esperado de visitantes procedentes de América Latina durante las etapas decisivas de la competencia.

Por su parte, Francisco Madrid, director del centro de investigación turística STARC, señaló que las expectativas generadas en torno al impacto inmediato del Mundial sobre el turismo nacional y estatal fueron demasiado optimistas desde un inicio.

No obstante, destacó que el Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene ventajas estratégicas que lo colocan como uno de los principales centros de conectividad de la región, gracias a su amplia red de enlaces con destinos de Europa, América Latina, Canadá y Estados Unidos.

Esta condición, explicó, permitirá que numerosos aficionados aprovechen su estancia en México para combinar la asistencia a partidos mundialistas con visitas a los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.

De acuerdo con las proyecciones de STARC, en el escenario más favorable México podría recibir alrededor de 800 mil visitantes adicionales durante el desarrollo del Mundial 2026, cifra que contempla tanto turismo internacional como nacional.