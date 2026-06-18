Detienen a mexicano acusado de planear ataque durante evento de UFC en la Casa Blanca

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WASHINGTON.- Autoridades de Estados Unidos informaron la detención de Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano señalado como presunto participante en un plan para atacar un evento de artes marciales mixtas de la UFC realizado recientemente en la Casa Blanca.

De acuerdo con información difundida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Hermosillo Álvarez fue arrestado el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, durante una operación relacionada con una investigación sobre un supuesto complot dirigido contra el evento UFC Freedom 250, celebrado el domingo en la residencia presidencial.

Como parte de las acciones derivadas de la investigación, otras cuatro personas fueron detenidas en diferentes estados del país.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció posteriormente la presentación de cargos federales contra los cinco sospechosos. Según las autoridades, Hermosillo Álvarez, identificado también con el alias de “Shepherd”, habría participado en la organización y coordinación del presunto ataque mediante intercambios de mensajes en una plataforma de comunicación cifrada.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer asesinato y conspiración para perpetrar actos de violencia en instalaciones de la Casa Blanca. Las autoridades precisaron que las imputaciones forman parte de un proceso penal en curso y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el ciudadano mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante tipo B2 y permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de dicho permiso migratorio, ocurrido en diciembre de 2001.

La dependencia añadió que en 2014 obtuvo protección temporal mediante el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementado durante la administración del expresidente Barack Obama.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el director del FBI, Kash Patel, señaló que la agencia recibió información sobre una posible amenaza contra el evento el pasado 10 de junio. A partir de ello, se desplegó una operación coordinada en varios estados que derivó en la captura de los presuntos involucrados.

Patel aseguró que las acciones permitieron frustrar el supuesto ataque antes de que pudiera ejecutarse, aunque no proporcionó mayores detalles sobre el alcance de los planes investigados.

El evento UFC Freedom 250 se llevó a cabo en la Casa Blanca como parte de las actividades organizadas para conmemorar el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

Hasta el momento, las autoridades federales han señalado que no se registraron personas lesionadas ni incidentes vinculados con el presunto complot, mientras continúan las investigaciones del caso.

Asimismo, no se ha informado la fecha en que los acusados comparecerán ante un juez ni se han dado a conocer detalles sobre la estrategia legal de su defensa.